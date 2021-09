La taula de negociació va per llarg

Diàleg "sense terminis"

Pressupostos generals de l'Estat i ampliació de l'aeroport

La discussió sobre elsno ha estat menor. No ha arribat als extrems del debat sobre les ponsèties viscuda a la cimera de Pedralbes , però no ha passat desapercebut. El Govern de la Generalitat perseguia-citada a la sala Torres Garcia- mentre que la Moncloa parlava només d'una salutació breu dels presidents a les delegacions dels dos executius després de, sense especificar-ne el format. Finalment, Sánchez i Aragonès han ocupat posicions a la mesa de diàleg -només durant uns minuts-, una victòria del protocol de Palau en una jornada saldada amb empat.La partida d'escacs ha acabat en taules. El president català ha aconseguit posar en marxa la via negociada amb l'Estat en un per l'absència dels representants de Junts i l'erosió de la coalició independentista quan suma poc més de 100 dies governant , mentre que el líder del PSOE surt de la cimera sense esgarrinxades, perquè no hi ha terminis fixats per a la resolució del conflicte Aragonès i Sànchez, que han estat puntuals en la reunió prèvia entre presidents -observada pel bust de, al costat de la senyera i la bandera espanyola-, han transmès un missatge compartit: voluntat de resseguir, constatació que les posicions estan "molt allunyades" i necessitat de disposar de "" per explorar solucions que es puguin sotmetre a votació. El Govern -avui, la part de l'executiu només estava representada per ERC- continua defensant, que pel president espanyol "no és una proposta", perquè està fora del marc constitucional. I la Moncloa branda l'anomenada "", que data del febrer del 2020 i que engloba fins ai una millora delcom a mesura capital.Les distàncies, doncs, són manifestes. Hi ha diferències substancials en els plantejaments polítics de les dues parts i "-en paraules de Sánchez- en la recerca de solucions del conflicte. Per això, per les dificultats que es puguin albirar -ho ha repetit Aragonès-, lesde la taula de diàleg podrien no ser públiques. "", ha especificat el president de la Generalitat, que ha delegat a-representants a la mesa- que concretessin la metodologia de treball . A Palau volen que, més que fixar-se en els "terminis", es treballi en les "". "Ens exigirem resultats", ha insistit, per subratllar la voluntat que la relació bilateral doni fruits.Fa només cinc dies de la Diada -en la qual l'ANC va exigir al president català que fes possible la independència -, i el que s'ha comprovat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume és que la negociació amb l'Estat va per llarg. No és cap sorpresa, però les paraules han evidenciat la realitat. Ho ha expressat sense filtres el president espanyol en la seva compareixença a la Galeria Gòtica. "", ha verbalitzat Sánchez, després de manifestar que té la seguretat que "el clima polític és avui molt millor que fa un any". "Els problemes de Catalunya no van començar ahir ni s'acabaran demà", ha reblat Sánchez, que ha evitat referir-se a l'absència de Junts. A la taula sí que hi havia el-els ministres-, partidaris d'un retrobament sense referèndum d'autodeterminació. "Ha valgut la pena", ha conclòs el dirigent socialista.Aragonès no ho tindrà fàcil per fer reeixir un relat que parli de l'èxit de la negociació, com ha constatat durant la setmana. La taula de diàleg ha començat coixa pel torcebraç de Junts -el vicepresidentdetallava aquest dimecres a RAC1 que no es pot trobar cap solució sense comptar amb el seu espai políti c- i l'escepticisme de la, l'altre soci parlamentari, que també s'ha fet escoltar al carrer -al costat d'altres col·lectius independentistes als quals els Mossos han impedit manifestar-se a Plaça Sant Jaume - amb una. La CUP va pactar un coll de dos anys a la negociació amb l'Estat i aquest dimecres ha escoltat discursos que no posar topalls al calendari.Mentrestant, des de Madrid, arriba una recepta que transmet més. Sánchez no ha deixat escapar l'oportunitat per recordar que la "prioritat" ciutadana passa ara per, la recuperació econòmica i l'aprofitament de la "gran oportunitat" delsI què diu la primeratraslladada a la Generalitat? L'"agenda del retrobament", coneguda i ampliada, inclou una bateria d'objectiu polítics que passen per qüestions històriques -com treure suc a la-; carpetes econòmiques -millora delsi redisseny del; convivència competencial -reducció de la-; oi dotació de recursos per als serveis públics, de la llei de la dependència a la sanitat. El "compromís inequívoc amb la ciutadania de Catalunya" que Sánchez ha destacat no li ha semblat suficient a Aragonès, que ha repetit en la necessitat de "" per avançar en la resolució del conflicte.Del vincle entre els progressos de la taula de diàleg i l'aprovació dels, cap conclusió clara. Aragonès recorda que són carpetes separades, tot i admetre que "" a trobar punts d'entesa. El que també ha estat una qüestió col·lateral -segons la versió dels dos presidents- és l'espai que ha ocupat la inversió fallida a. Se n'ha parlat poc i no s'ha pres cap decisió. "No hi ha una posició madura per part del Govern per poder fer un inversió que és estratègica", ha dit Sánchez. "respecte a la proposta d'Aena", ha replicat Aragonès.Els comunicats transmesos pels dos governs al final de la reunió de les dues delegacions -que s'ha allargat una hora mitja després del contacte entre presidents- no han revelat tampoc progressos destacats . Coincideixen en la voluntat que continuïn els contactes "periòdics" i discrets". La parta catalana ha volgut posar l'accent en elcom la "" i ha recordat que l'acord que assoleixi s'ha de sotmetre a validació dels catalans mentre que la delegació espanyola ha insistit en el "" que es persegueix per la via de la relació bilateral amb la Generalitat.Poques novetats, doncs, en el còmput d'avenços de fons. Aragonès assumeix el relat que la negociació necessita paciència, que durarà més si va acompanyat d'enteses palpables. El que és unaés si Junts -i la resta d'actors independentistes que defensen la via de la confrontació i la unilateralitat- li concedirà tanta pausa. Perquè, des de la Diada, hi ha haguten l'espai independentista.

