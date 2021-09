El CAC acusa TV3 de ser massa independentista pels documentals sobre el procés

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha anunciat aquest dimecres l'aprovació d'un informe on denuncia que TV3 ha incomplert l'acord d'oferir productes que "responguin a més d'un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana" per l'emissió de documentals sobre el procés independentista de Catalunya.



En concret, l'òrgan extreu aquesta conclusió a partir de nou programes del 30 Minuts i vuit programes del Sense Ficció. Entre les temàtiques a les quals apunta el CAC hi ha principalment la cobertura al judici de l'1-O i la informació emesa sobre el mateix referèndum de l'1-O. A més, també es denuncia el tractament informatiu de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i del paper de la ultradreta a Catalunya.

El vot particular del president del CAC

El PSC, contra els documentals però en defensa de la "missió de servei públic"

A partir, doncs, de constatar aquesta manca d'imparcialitat, el CAC recorda a la(CCMA) la "necessitat del compliment de les missions de servei públic" previstos a lade Catalunya. "La necessitat de garantir el pluralisme polític i el respecte de les diverses opcions i manifestacions polítiques existents a la societat catalana", cita concretament el CAC.A més, l'òrgan insta TV3 a corregir, amb "la màxima diligència possible", la situació degenerada. Amb això, segons especifica l'informe, l'emissora pública catalana ha de donar "compliment a les obligacions inherents ali a les previstes en el, en relació amb eli la diversitat d'opcions de la societat catalana".L'informe ha estat aprovat per dos vots a favor, dels consellers nomenats pel PSC,, i el PP,, i el vot en contra del president de l'òrgan,, nomenat per l'extinta Convergència i Unió. De fet, Loppacher ha emès un dur vot particular contra els altres dos membres del CAC en què els acusa d'adoptar una posició que "no se sustenta ni està fonamentada en les conclusions de l'informe i que s'adopta basant-se en".Però, per què l'controla al CAC si des que els càrrecs estan nomenats -i amb mandat ja caducat- els governs que s'han succeït han estat? Tot s'explica per les dimissions puntuals dels consellers nomenats per, que no han estat renovats per manca d'acord. En concret, la primera marxa va ser la de, nomenat pels republicans, i que va abandonar l'òrgan el març del 2020.Fins ara, però, el fet de comptar amb un empat entre, feia que el vot particular del president Loppacher permetés a l'independentisme seguir controlant l'òrgan. Tot canvia, però, amb la marxa d', que al juny d'aquest any va abandonar el càrrec de consellera del CAC per ser nomenada secretària general d', que pertany a la conselleria dedel Govern, liderat per. Aquestes dues marxes sense relleu fan, doncs, que ara l'unionisme decideixi el sentit de totes les votacions al CAC.Aquesta anomalia fa que ara les decisions del CAC siguin totalment incertes. De fet, amb el mateix informe sobre els documentals, se n'aprova un altre que reconeix que ladurant l'any 2019. En aquesta ocasió, però, amb els vots a favor dels representants nomenats per CiU i el PSC, i amb el vot particular contrari del conseller del PP.En aquest segon informe, es constata que TV3 ha posat més l'atenció en les, la crònica política d’àmbiti els esdeveniments culturals. A més, pel que fa a partits polítics, s'assenyala que les intervencions delsón les que més temps acumulen als informatius de TV3, mentre que la combinacióés la primera a Catalunya Ràdio.

