Aragonès treu ferro als terminis i prioritza «construir confiances» en la negociació amb l'Estat

Un Govern en crisi

El president de la Generalitat,, ha comparegut aquest dimecres a la tarda poc després que ho fes. Sabent, per tant, que el màxim dirigent del govern espanyol ja havia tancat la porta a l'autodeterminació i a l'amnistia i que havia verbalitzat la necessitat de. Aragonès, que finalment s'ha assegut davant Sánchez en la trobada de les dues delegacions -en el cas de la catalana, exclusivament formada per membres d'-, ha coincidit que, i ha insistit que el més important és la recerca de "solucions". "És un moment de construir confiances", ha remarcat. "Cal anar creant un context més favorable per avançar en la resolució del conflicte", ha ressaltat."Entrem en una nova fase en el marc de la resolució del conflicte.", ha apuntat Aragonès, que ha indicat que aquest procés ha de tenir "continuïtat". "El clam majoritari de la societat catalana es comença a fer realitat. Vam omplir els carrers amb el lema Sit and talk, i en aquell moment no semblava possible", ha reivindicat el dirigent d'ERC, en referència als esdeveniments posteriors a la sentència del Tribunal Suprem. "Això d'avui és un reinici del procés de negociació, fruit de la pandèmia i també de la repressió", ha remarcat Aragonès.El president de la Generalitat ha destacat que en la trobada amb Sánchez s'ha reiterat en "reconeixement institucional mutu", i que cal unabasada en el diàleg i la negociació que haurà de ser "refrendada per la ciutadania". "El diàleg és l'instrument per abordar el conflicte polític", ha ressaltat Aragonès. "Hem de dir, amb tota honestedat, que som molt lluny", ha admès, en la mesura que els dues delegacions encaran les converses amb "dificultats" perquè. "Però subratllem la voluntat que la taula sigui l'instrument adequat per a la resolució del conflicte", ha remarcat el dirigent republicà."No ens marquem terminis molt concrets. El més important són les concrecions, els avenços que es puguin fer. Exigirem resultats", ha apuntat Aragonès. Les dues delegacions treballen ara la metodologia i el sistema de treball per tal que "avanci" la negociació. Les cites que seguiran a partir d'ara, i també "discretes". "Necessitem que es puguin afrontar amb tranquil·litat, amb espais de treball per a una negociació tan complexa com aquesta", ha indicat. Ha apuntat, a banda, que vol ampliar la delegació catalana amb membres de Junts, sempre que siguin del Govern. "Venim a representar la Catalunya sencera", ha insistit el president.La posició catalana, diu, està "clara": els "grans consensos", que segons ell són l'amnistia -per acabar amb la repressió- i el referèndum per "decidir el futur per part dels catalans". Així li ha traslladat a Sánchez, a qui ha indicat que la votació acordada és l'opció més inclusiva perquè tothom "pugui guanyar". "El futur polític de Catalunyadels problemes que tenim amb l'Estat", ha remarcat, al mateix temps que obria la porta a plantejarper fer el referèndum. Pel que fa als indults, Aragonès ha indicat que són un "primer pas", perquè no s'ha aturat la "criminalització" del moviment independentista, inclòs l'exili, que ha quedat al marge del perdó atorgat per l'Estat.La crisi oberta en les últimes hores entre ERC i Junts , que ha derivat en l'absència del partit dede la trobada, deixa la taula de diàleg tocada i erosiona el Govern de coalició. La proposta de noms -- va enervar Aragonès, que defensa l'existència d'un pacte verbal per incloure exclusivament membres del Govern a la trobada. En una compareixença extraordinària, el president va indicar que deixaria Junts fora de la taula fins que no nomenés una delegació formada només per consellers . Puigneró va rebre l'oferiment per ser-hi com a vicepresident, però va preferir solidaritzar-se amb els dirigents del seu partit i va declinar ser-hi. A la tarda, Sànchez va indicar que Junts no canviaria la delegació i assumia quedar-ne fora . Aragonès, igualment, els informarà de la trobada., va assenyalar el secretari general de la formació de Puigdemont, que al llarg de dilluns va mantenir contacte constant amb Aragonès. Dimarts, a les 7.30, es va reunir l'executiva de Junts i es van acordar els noms de Puigneró, Turull, Sànchez i Nogueras , que van ser comunicats immediatament al president. A partir d'aquí van començar les: Aragonès ho va considerar una, la reunió del Govern va començar amb quaranta minuts de retard i, a instàncies de Junts, un cop en marxa es va produir un recés.Finalment, el dirigent d'ERC va comparèixer per anunciar que Junts no s'asseuria a la taula si no nomenava membres del Govern com a representants, i es van desfermar les-sobretot a les xarxes socials- entre les dues formacions. La Moncloa va aplaudir el gest d'Aragonès i va acabar limitant la delegació perquè no quedés tan descompensada. Al govern espanyol el representen aquest dimecres Sánchez,. Raquel Sánchez i Manuel Castells han quedat fora a última hora de dimarts.Els cinc representants estatals tindran al davant Aragonès i els consellers-que ha declarat aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la causa oberta per desobediència contra l'anterior mesa del Parlament- i. Com també ha fet Puigneró , Vilagrà ha intentat minimitzar aquest matí les conseqüències de la topada per la composició de la mesa en el futur del Govern. La part catalana té intenció decom a principals elements per negociar, però Sánchez ja ha deixat clar -ho va fer de manera taxativa després dels indults- que cap de les dues qüestions seria possible. "Si la reunió va d'autodeterminació i amnistia, serà breu", va indicar Iceta aquest dilluns.Tanmateix, el president del govern espanyol ha defensat aquest matí la taula de diàleg davant les crítiques deli de, que hi veuen un component de rendició. "La democràcia és negociar", ha apuntat Sánchez en la sessió de control al Congrés . Gabriel Rufián, cap de files d'ERC, l'ha avisat que, si aquesta negociació no funciona, la dreta i l'extrema dreta acabaran manant a la Moncloa. El líder del PSOE aspira, a banda de transitar amb més o menys entusiasme la via del diàleg, a comptar amb el suport dels republicans alsal llarg d'aquest octubre.

