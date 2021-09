Barcelona decideix mantenir la regulació dels lloguers cinc anys més

ERC i Junts celebren la mesura; Cs hi veu "populisme

Aconseguim ✊ q #Barcelona es declari área de mercat d'#habitatge tens i assumeixi el desplegament de la llei catalana 11/2020 de #regulació de #preus #lloguers a la ciutat.



Amb vots favorables de tothom, excepte del bloc d la #dreta més rància: C's, PP i Valls.



Ho argumento 👇 https://t.co/Wf9YbKqMRb pic.twitter.com/XvwWTSDU79 — 🟣 Eva Baró Ramos (@evabaror) December 23, 2020

Barcelona podrà regular els preus del lloguer durant cinc anys més. El ple de l'Ajuntament ha declarat aquest dimecres la ciutat com a, tal com es va aprovar a proposta d'ERC el desembre del 2020. La proposta ha tirat endavant amb el vot a favor de Barcelona en Comú, ERC, el PSC i Junts, i el vot en contra de Cs, el PP i el partit de Manuel Valls.Elsdels nous contractes de lloguer haurà de ser el més baix entre el preu del contracte anterior o el 95% del que marqui l'índex de preus de referència. A més, els habitatges de més de 150 metres passen a quedar inclosos en la regulació de rendes durant els pròxims anys, el termini màxim que permet la llei catalana.Amb la llei catalana del lloguer tots els anuncis han de mostrar quin és el preu de l'immoble segons l'índex de la Generalitat i també l'import mensual que els anteriors llogaters pagaven cada mes. L' índex de preus indica al llogater quin és el preu que hauria de pagar pel seu pis, segons la planta, la mida, l'any de construcció i l'estat de manteniment.La regidora d'Habitatge,, ha explicat que durant l'agost van rebre al·legacions de l'Associació de Promotors, la Cambra de la Propietat Urbana i l'associació de propietaris Asval. "Sembla evident que l'actual regulació de lloguers no atempta contra la majoria", ha reblat, i ha criticat que grans empreses intentin "perpetuar" un model de negoci que és "incompatible" amb el dret a l'habitatge.Martín ha defensat que la política de regulació de lloguers, França o Suïssa i ha recordat que Espanya és un dels estats on els llogaters destinen més recursos a pagar un lloguer.A més, també ha negat que s'hagi complert cap dels "vaticinis" del lobby immobiliari respecte el que causaria la regulació dels lloguers i ha explicat que, per contra, l'oferta de lloguer s'ha "disparat" i s'han estabilitzat preus . "És lògic que tinguem una regulació similar a altres ciutats europees que lluiti contra l'especulació? Nosaltres pensem que sí", ha conclòs.La regidora d'ERCha assenyalat que Barcelona fa avui "un pas definitiu" però ha criticat que a parer seu els comuns ho han fet "per la porta del darrere" i quan queden pocs dies perquè acabi el termini. "Per estar tan preocupats per l'habitatge, no han fet res per regular els lloguers ara que governen a Madrid", ha ironitzat en referència als comuns i el PSC.(Junts) ha afegit que "ja és hora" que el govern espanyol es responsabilitzi de la situació que pateix la ciutadania amb l'habitatge. Des de Cs,ha qualificat la declaració com "absolutament populista".

