I si ho deixeu estar?

Tots saben que la taula de diàleg, negociació o com li vulguin dir, no servirà de res. Així doncs, tothom aprofita per preparar les properes eleccions i treure'n el màxim profit pel seu partit. Espanya no vol negociar res de res, se sap la part forta i el que pretén es l'aniquilació del contrari utilitzant tots els mitjans al seu abast, judicials, polítics i policials. Malauradament, els nostres representants polítics fan veure que no ho veuen i es dediquen a mantenir el seu modus vivendi. Tot plegat, penós!

Donç si, pero mas tard

Senyor Casas, ja sap, que jo li tinc un enorme respecte per que es dels pocs que fent causa amb el proces al menys no ha fet de palmero mediatica, per un plat de llenties, o com aquestos personatges molt menors intelectualment i profesionalment que porten 10 anys sortint a TV3 o que ara tenen TBOs per Internet (amb els quartos de tots). No nomes la pregunta que es fa voste ara, sino la resposta, tots el que no hem votat a partits indepes fa 10 anys que la sabiem. Lo realment preocupant es si la gent de la causa indepe amb seny, formacio i sentit comu com voste ha trigat 10 anys, en arribar a les conclusions del seus ultims articles... Gent com voste, son els que tindrien que haverhi anat dient de cop en cop.. Escolteu aquest es el cami? Es imposible que aquest sigui el cami... Pot haverhi un altre, pero aquest no pot ser el cami.... I ja com catala, desde un de vista mes huma, que no crec que sigui el seu cas, voste ara ho diu per que segur que ho pensa. Hi ha molta gent que ha fet del proces el seu modus vivendi, i se ha esperat a la derrota total, absoluta i aclaparadora, per dir que aquest no era el cami. En fi.