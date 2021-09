Sánchez, el dia abans de la taula de diàleg: «No ho resoldrem en dos anys»

El president del govern espanyol,, ha rebutjat aquest dimarts eldequei lavan fixar a l'inici de la legislatura per donar una oportunitat al diàleg entre lai l'. "Per evitar frustracions cal que no ens posem terminis, i encara menys dos anys, perquè el que ha passat en deu anys no ho resoldrem en dos anys, ni en tres, ni en quatre", ha afirmat en la compareixença al Senat.Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la portaveu d'ERC al Senat,, que li ha recordat que el, "i si no són valents ara i estan disposats ala dreta acabarà per imposar el seu projecte liberal, mentre que les esquerres s'hauran de preguntar si van fer tot el possible per plantejar una alternativa o només van seure a esperar".El president espanyol ha respost emplaçant l'independentisme a. "Ja sabem que el seu programa de màxims és l'i l', però si volem avançar a la taula de diàleg, hem de parlar de coses que tenim més a prop, perquè si només es pot parlar d'autodeterminació i amnistia és una imposició". "No eren vostès els del ''?", ha preguntat.A més, ha assegurat que malgrat que les formacions independentistes van aconseguir ela les últimes eleccions, la xifra només suposa el, i ha emplaçat aquestes forces a fer. "Cec que seria bo que l'independentisme digués a la societat catalana que el que va passar el 2017 no pot tornar a passar, i quei la legalitat democràtica"En aquest sentit també ha insistit en la necessitat que elparli amb els partits no independentistes. "M'agradaria que les institucions catalanes reconeguessin la diversitat de lai paressin amb la part de la societat catalana que no combrega amb les tesis independentistes", ha sentenciat. Sobre lesentre, Sánchez ha afirmat que fan evident que

