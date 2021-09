Amenaça de les elèctriques: tancaran les nuclears davant les mesures per rebaixar el rebut de la llum

Les indústries elèctriques agrupades en elhansi el govern estatal no els paga les retribucions corresponents al CO2 no emès. Al text, el Fòrum afirma que el projecte de Llei pel qual s'actua sobre aquesta retribució "en els termes en què està plantejat", sumat a "la pressió fiscal excessiva actual" abocaria al. La patronal reacciona així a l'anunci que va fer ahir el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, segons el qual els 650 milions que s'haurien de pagar a les elèctriques per aquest concepte es desviaran als consumidors per rebaixar-los el rebut de la llum.El Fòrum Nuclear alerta que en cas que el projecte de Llei s'aprovi i entri en vigor, el preu de venda real de la generació elèctrica nuclear, un cop minorat el preu del CO2, "amb el nivell impositiu actual". I afegeix: "De no ser així, seria impossible la continuïtat de les centrals nuclears espanyoles".De la mateixa manera, l'entitat subratlla que si aquest projecte de Llei hagués estat en vigor, "no s'hauria sol·licitat la renovació de les autoritzacions d'explotació" de les centrals. En tot cas, la patronal afegeix que si finalment la norma entra en vigor, "".El president del Fòrum,, ha advertit que el cessament "anticipat" de la tecnologia de generació "que més electricitat produeix a Espanya i que evita més emissions de gasos d'efecte hivernacle"de la generació nuclear, a la "consegüent pèrdua de llocs de treball i teixit industrial", a una "dependència energètica major" de l'exterior i a un "increment" de la volatilitat del preu al mercat majorista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor