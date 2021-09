El Suprem avala exigir passaport Covid per entrar als bars

Una mesura que s'aplica a tot Europa

serà la primera autonomia a exigir amb l'aval judicial el passaport Covid per accedir en locals d'oci i restauració. El Tribunal Suprem (TS) ha autoritzat aquest dimarts l'obligació d'exhibir el document que acredita la vacunació o un test negatiu per accedir a bars, restaurants i discoteques.per reduir els contagis, però el Tribunal Superior de Justícia la va tombar perquè considerava que podia afectar els drets fonamentals a la igualtat, a la intimitat i a la protecció de dades.L'alt tribunal estima ara el recurs del govern gallec i afirma que "el, respecte a la reducció significativa dels contagis, és molt superior al sacrifici que comporta l'exigència de presentar la documentació per a l'accés al local".El Suprem creu que "no s'entreveu cap mesura que resulti més adequada per salvaguardar la vida i la salut dels ciutadans en aquesta mena de locals". La sentència, a més, indica que exigir l'exhibició del passaport Covid "" perquè "no es produeix discriminació entre els vacunats i els que no ho estan".Els no vacunats, recorda l'alt tribunal, podran obtenir el document per accedir als locals de restauració de Galícia si presenten elo un test d'antígens negatiu, o bé el certificat de recuperació de la Covid si han passat la infecció.El TS, però, estableix que l'exigència d'exhibir el passaport s'ha de sotmetre a, ja que pot afectar els drets fonamentals "a la igualtat, a la intimitat i a la protecció de dades" de la persona.L'aval del Suprem al certificat Covid obre la porta a altres comunitats a implantar-lo.també van impulsar la mesura aquest estiu, però els respectius tribunals superiors van tombar la mesura.El passaport Covid ja s'exigeix en més d', entre els quals França, Itàlia i algunes zones de Portugal. En alguns països només s'aplica per accedir a actes amb grans concentracions de persones, mentre que en uns altres és un salconduit necessari per poder consumir en un bar o per viatjar en transports interurbans.A Espanya el Ministeri de Sanitat de moment no s'ha mostrat partidari d'exigir el certificat per poder accedir a locals de restauració i oci, però la mesura està sobre la taula per la petició d'estudiar-la de diverses autonomies, entre les quals Catalunya.

