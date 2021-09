L'Audiència Nacional processa per pertinença a organització terrorista els CDR de l'operació Judes

L'A més, a nou d'ells també els processa per tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista.La creació d'aquesta cèl·lula ve motivada, prossegueix el jutge, per la necessitat de comptar dins de l'estructura dels CDR amb un grup clandestí d'individus de la màxima confiança i que es mostren totalment lliurats a "la causa", havent-li estat encarregades la realització de les accions més sensibles.Els investigats, tots ells, diu l'instructor, comparteixen principis ideològics favorables a la independència i l'activisme radical per aconseguir-la; el seu objectiu final com a organització era aconseguir la independència de Catalunya, emprant per a això la violència en la seva màxima expressió, forçant amb això, de manera coercitiva, a les institucions a concedir per la via dels fets la separació de Catalunya de la resta d'Espanya.

