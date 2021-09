La pel·lícula sobre l'Open Arms «Mediterráneo», preseleccionada per als Oscars

Una de estas películas representará a España en la 94 edición de los Premios Oscar de @TheAcademy pic.twitter.com/VeqYRb6mXF — Academia de Cine (@Academiadecine) September 14, 2021

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha desvetllat aquest dimarts lesdel 2022. Entre aquestes, hi ha el film, basat en fets reals sobre laSota la direcció del català, Mediterráneo narra com dos socorristes viatgen la tardor del 2015 fins a l'illa grega de Lesbos impactats per la fotografia d'un nen ofegat a les aigües del Mediterrani. Hi troben una realitat crua: milers de persones arrisquen la seva vida cada dia creuant el mar en embarcacions precàries per fugir de conflictes armats.Oscar () i Gerard (), els dos protagonistes, lluiten per complir un comès juntament amb Esther (), Nico () i altres membres de l'equip en veure que ningú exerceix les tasques de rescat. Per a tots ells, aquest viatge suposa una odissea que canvia les seves vides.La pel·lícula de Barrena competirà ambi El buen patrón de Fernando León per representar l'Estat al certamen més important de la indústria cinematogràfica. Pel que fa al film d'Amodovar, del qual la recent guardonadan'és protagonista, està basat en dues dones solteres que es queden embarassades per accident i coincideixen en l'habitació d'hospital on donaran a llum., per la seva part, està protagonitzada peri parla d'un carismàtic propietari d'una empresa de bàscules industrials que espera la visita d'una comissió que decidirà el seu destí i la possible obtenció d'un premi local a l'Excel·lència Empresarial. Sembla ser, però, que tot conspira contra ell.Així, el matrimoni Bardem-Cruz, cadascun per la seva part, és contrincant de Mediterráneo per representar Espanya a la, a la categoria de. D'aquesta primera tria en sortirà el film escollit finalment, després d'una segona votació de la qual se'n donarà el resultat el pròxim

