La composició de la taula de diàleg obre una crisi al Govern entre ERC i Junts

Màxima tensió al Govern per l'alineació a la taula de negociació amb l'Estat. L'executiva dehavia comunicat aquest matí al president de la Generalitat,, la seva proposta de noms per integrar la part catalana i el xoc amb ERC s'ha fet evident. L'alineació anava més enllà del Govern, a diferència del que preferia Aragonès. Sí que hi havia el vicepresident, però el partit dehavia optat per perfils de partit amb càrrega especialment simbòlica:, secretari general de Junts i indultat al juny;, vicepresident de la formació i també indultat al juny; i, cap de files de les sigles independentistes a Madrid. Aragonès ha rebutjat aquesta proposta de forma immediata. Així ho ha comunicat a la reunió del consell executiu i Junts ha proposat un recés de la sessió, tal com indiquen fonts de Presidència aLa tria de Junts, feta quan faltaven només 24 hores per a la celebració de la reunió a Barcelona,perquè s'entenia que perseguia tensar Fonts de Presidència consultades perno amaguen que el president està "" perquè l'elecció de noms s'hagi fet públic sense "". A l'entorn d'Aragonès recorden que s'havia "acordat" que seria una "", tal com havia repetit en públic el mateix president de la Generalitat i aquest dimarts ha repetit a la reunió del Govern. La part d'ERC de l'executiu recorda que ara és el consell executiu qui ha d'avalar l'alineació definitiva de la delegació catalana.La propostaentre les dues formacions que s'asseuran aquest dimecres amb la delegació estatal -ERC havia triat Aragonès,, perquè Junts aspirava a situar-hi quatre membres i els republicans, per ara, tenien intenció de posar-hi només tres dirigents, inclòs Aragonès. A diferència de la proposta feta per ERC, tres dels noms de Junts no formen part de l'executiu. La portaveu del Govern,, i fonts de l'entorn del president assenyalaven aquests dies que la delegació havia d'estar formada per integrants de l'executiu. La tria és rellevant, perquè Sànchez i Turull són dos represaliats amb més de tres anys de presó a les esquenes, i Nogueras s'ha convertit en peça clau a Madrid i partidària deel govern espanyol.La presència de Sánchez va acabar de definir l'alineació del govern espanyol, que aterrarà a la capital catalana amb sis membres a banda del president , ministre de Presidència;, ministre de Cultura i Esports;, ministra de Transports;, ministra de Política Territorial;, vicepresidenta segona i ministra de Treball, a banda de cap de files d'Unides Podem al govern espanyol; i, ministre d'Universitats. Només Sánchez i Castells repeteixen respecte la primera cita de la mesa de negociació, senyal de fins a quin punt les dues delegacions han patitEls últims dies, de fet, a rebuf de la Diada -un èxit de mobilització en context de pandèmia i de divisó independentista-, ha tornat a aflorar elentre els socis de l'executiu. ERC ha redoblat l'aposta pel diàleg i ha enviat missatges crítics -majoritàriament implícits- cap a Junts, mentre que els de Puigdemont han insistit en l'aposta per la. De moment, això sí, sense concrecions. Artadi, aquest dilluns, va assenyalar que plantejar escenaris de futur podria ser interpretat com una "deslleialtat" cap a la taula de diàleg, però va indicar que episodis com l'1-O no s'expliquen sense el component unilateral. Qui està tenint més protagonisme a l'hora de rebatre Aragonès i l'aposta per la mesa amb l'Estat éspresidenta del Parlament, mentre que els consellers es mantenen en perfil baix.Davant d'aquest escenari, ERC manté que ha arribat el "moment d'aprofitar l'oportunitat" que brinda la taula, i que seria lesiu "aprofundir" en la divisió. "La confrontació intel·ligent és amb l'Estat. L'adversari l'hem de tenir molt clar", va ressaltar, secretària general adjunta dels republicans. ERC ha vist en els últims dies com alguns dels seus dirigents, inclòs, han rebut xiulets per part de manifestants independentistes -en alguns casos, com va assenyalar TV3, propers a Junts- degut a l'aposta per asseure's amb el govern espanyol. La mesa de negociació apareix en l'acord d'investidura de Sánchez signat a finals del 2019 , però en any i mig només s'ha celebratConflicte polític a banda, el PSOE ha mostrat interès per revestir d'una pàtina competencial la taula de diàleg. Encara més després que s'hagi frustrat, almenys momentàniament, l'ampliació de l'aeroport. És la mesa de negociació l'organisme òptim per tractar aquesta carpeta? La resposta és negativa si la pregunta s'eleva a la Generalitat, però també si es fa a la ministra de Transports,. "No és el fòrum adequat", va apuntar aquest dilluns des de Santa Perpètua de la Mogoda. Sánchez, a banda, ha insistit que prorrogar un any la negociació sobre la reforma de la infraestructura pot generar "més inconvenients que beneficis"

