Òmnium promou un front comú per pressionar perquè hi hagi més català en la llei de l'audiovisual

promourà un front unitariper pressionar perquè hi hagi més presència delen laque tramita el. La llei, una transposició d'una directiva europea, amenaça de marginar el català a les principals, com ara. Segons ha pogut saber, l'entitat vol visualitzar una imatge d'unitat amb un acte a mitjans d'octubre on hi participaran representants del, experts, lingüistes, universitats i partits. Ara com ara s’està treballant amb ERC, Junts, el PDECat, la CUP i els comuns per assegurar-ne l'assistència.D'aquesta manera, Òmnium vol mostrar l'oposició a la llei tal com està plantejada i pressionar els, especialment el, perquè hi incloguin els percentatges de català que permetin negociar amb les plataformes des d'una posició de força. L'objectiu és aconseguir que aquestes companyies incloguinals seus catàlegs. Encara no hi ha data tancada per l'acte, però es farà a mitjans d'octubre a tot estirar per mirar d'incidir en elque hi haurà al Congrés. Està previst que la llei s'aprovi a finals d'any.En tot cas, l'acte que preparà Òmnium serà el primer d'un seguit d'accions que vol dur a terme per "". El president de l'entitat, ja ho va insinuar en el discurs de la Diada , quan va anunciar mobilitzacions contra la llei de l'audiovisual que s'està elaborant a les Corts. Cuixart va fer una crida a laper "continuar construint un futur compartit". "Si falla la llengua, fallarà tot", va advertir. Òmnium treballa per garantir la presència de la llengua catalana a les plataformes digitals.No són poques les veus que alerten del potencial efecte perjudicial que la nova llei té per al català. El secretari de Difusió del Govern,, avisava fa poques setmanes dels riscos de la nova legislació, que podria traduir-se en una "espanyolització del mapa comunicatiu català" i en una "marginació de la producció en català". Llombart va assegurar també que la llei de l'audiovisual, a dia d'avui, podria ser "i atacaria dos "pilars fonamentals": la llengua i els mitjans de comunicació propis.La llei va ser un dels punts que es va tractar a la reunió de lade principis d'agost. La part catalana, encapçalada per la consellera de la Presidència,, la va posar sobre la taula amb l'objectiu d'arrencar un compromís del govern espanyol de protecció del, però no ho va aconseguir. Un cop acabada la trobada, la consellera admetia insatisfacció per aquest assumpte, en què no es va poder avançar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor