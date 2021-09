Junts reclama a Aragonès que no sigui a la taula de diàleg si Sánchez la planta

Sidecideix no venir a la reunió de la taula de diàleg prevista per aquesta setmana a Barcelona, Pere Aragonès no s'hi ha d'asseure per "dignitat institucional". Aquest és el missatge que ha traslladat aquest dilluns la portaveu de, en la roda de premsa posterior a l'executiva de la formació que lidera. Artadi ha indicat que els membres del partit que assistiran a la trobada es decidiran en funció de quina sigui la delegació estatal i, sobretot, si Sánchez hi va. De moment, els membres confirmats de la part catalana són Aragonès i els consellers Roger Torrent i Laura Vilagrà . Junts, per ara, encara no ha decidit els seus representants.Artadi ha indicat que la "responsabilitat" de l'èxit de la taula de diàleg és exclusiva d'ERC i dels PSOE, perquè són els quede l'independentisme durant els últims dies del 2019. La taula només s'ha reunit una vegada, el 26 de febrer del 2020, amb presència de Sánchez i l'aleshores president Quim Torra. "Sembla que el líder del PSOE, amb les poques ganes que té de venir", ha assenyalat la portaveu de Junts, que ha assenyalat que no hi ha cap motiu que l'impedeixi formar part de la trobada d'aquesta setmana.

