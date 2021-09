La Fiscalia recorre al Suprem contra l'absolució de Tamara Carrasco

La Fiscalia ha formalitzat aquest dilluns el recurs contra l'absolució de l'activista Tamara Carrasco al Tribunal Suprem. Al febrer ja va dir que presentaria recurs de cassació i finalment ha estat ara que aquesta decisió s'ha materialitzat. D'aquesta manera, el ministeri fiscal insisteix en la persecució contra la membre dels CDR, que ja ha estat absolta tant pel jutjat penal de Barcelona com per l'Audiència de Barcelona. Carrasco va ser detinguda acusada de terrorisme i amb el pas dels mesos l'acusació es va anar esmicolant. Finalment va ser acusada d'incitació als desordres públics, un delicte que els diferents jutges que han vist el cas no han considerat acreditat.En el seu escrit, de 18 pàgines i al qual ha tingut accés, la Fiscalia insisteix que Carrasco va incitar a cometre desordres públics perquè va enviar un missatge de veu en un grup de WhatsApp en què parlava d'unes protestes que hi havia prevists. Considera que el tribunal que va absoldre l'activista va cometre diversos errors i que ara, en cassació, el ministeri fiscal demana esmenar. Vol, doncs, que el Suprem accepti el recurs, anul·li la sentència recorreguda i condemni Carrasco a sis mesos de presó.

