Molt lluny ja queden els pitjors dies de lai els indicadors delno paren de millorar dia a dia. Elfins i tot ha caigut ja per sota els 100 punts al país, situant-se en 92, a l'espera que el retorn a la feina i als centres educatius pugui fer emergir una. Alguns experts apunten que aquest repunt no s'hauria de notar fins a finals de mes, però ara la situació és complexa a bona part del país, ja queencara es troben en risc alt de rebrot.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 3 i el 9 de setembre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Segons les últimes dades del Departament de Salut, ja es detecten-no passava des de mitjans de juny-, i no precisament perquè s'escapin massa contagis, perquè elronda el 3,4%, fet que indica que la pandèmia està força controlada. Els, a més, segueixen buidant-se de pacients Covid, amb 738 ingressats totals -n'havien arribat a ser quasi 2.300 en aquesta onada- i 266 a l'-n'havien estat quasi 600.El risc de rebrot és un indicador que combina les dades sobre la incidència acumulada els anteriors 14 dies i la velocitat de propagació (si s'expandeix la pandèmia o es contrau, com és ara el cas), i els 100 punts marquen la frontera a partir del qual es considera que el risc és alt. De les 42 comarques,, tres més que fa una setmana, tot i que 22 encara es mantenen per sobre. A quatre, fins i tot el risc de rebrot és baix (per sota dels 30 punts).Aquestes comarques on la pandèmia està més controlada són l'(0 punts), l'(14), el(27) i la(28). A sis més, el risc és moderat, especialment a l'(39) i la(54), mentre que a 10 és moderat-alt. És destacable, en tot cas, que ja se situen clarament per sota dels 100 punts les comarques més poblades, el(78), el(76), el(69), el(79) i el(87). En canvi, n'hi ha set que encara dupliquen aquest llindar, sobretot el(366),(265) i la(243).Si s'analitza tan sols la quantitat de contagis que es detecten, 22 de les 42 comarques es troben japer cada 100.000 habitants, molt especialment l'Alta Ribagorça, on fa diverses setmanes que no s'ha trobat cap cas. L'última setmana amb dades consolidades -del 3 al 9 de setembre-, tan sols n'hi ha hagut un a l'Alt Urgell i al Pallars Sobirà, mentre que se n'han comptabilitzat només dos a la Cerdanya i alEn sentit contrari, la comarca amb una major ràtio de contagis setmanals és ara el, amb 177,8 positius per cada 100.000 habitants (24, en termes absoluts), seguit per Osona (ràtio de 115,9), la(111,6), el Ripollès (110,3) i la Segarra (103,4). En termes absoluts, les xifres són més elevades lògicament al Barcelonès (902 casos), el Vallès Occidental (367) i el Baix Llobregat (299), malgrat que això es tradueix en incidències relativament baixes, de 38,7, 39,1 i 25,9 per cada 100.000 habitants, respectivament.Aquestes incidències cauen a bona part del país, ja que el nombre de positius detectats l'última setmana amb dades consolidades es redueix a més de la meitat de comarques. En concret, a 23 hi ha hagut, tot i que 9 s'han mantingut força estables -incloent l'Alta Ribagorça, on ja no es podia reduir el zero- i a 10 fins i tot s'han incrementat.Augmenta la incidència especialment al Moianès (51,8 casos més per 100.000 habitants), seguit de les Garrigues (+38,1), el(+26,3), Osona (+24,7) i el Ripollès (+24,5). En sentit oposat, on la incidència setmanal cau més és clarament al Solsonès (-141,9), quasi triplicant el descens que ha tingut lloc a les comarques que la segueixen i també milloren més la situació, l'Alt Urgell (-50,9), el Pallars Sobirà (-47,9), el(-33,1) i la(-30,3).Si la lupa es posa a nivell dels, la situació és similar, i fins i tot lleugerament millor, ja que la meitat ja s'han escapat del risc alt de rebrot, tot i que fa una setmana només ho havia aconseguit un terç del total. I fins i tot un té risc baix,(29 punts), i hi estan a prop(37),(39), Blanes (41) i(41). En total, 16 ciutats es troben en risc moderat, 16 més en moderat-alt i les altres 33 superen el llindar dels 100 punts.N'hi ha 8 d'aquestes que fins i tot dupliquen aquesta marca, en especial(502 punts) i(434), però també(320),(236),(230),(225) i(219). La tendència a la millora, però, és bona a la majoria de grans municipis, ja que 38 dels 66 han reduït el nombre de contagis durant l'última setmana, mentre que a 16 s'han mantingut i a 12 s'han incrementat. El major augment ha tingut lloc a Vic (increment de la ràtio en 58,1 punts) i els descensos més grans, a(-68,6 punts, en els dos casos).

