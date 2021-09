, que defensa els drets de la comunitat LGTBI, fa temps que denuncia l'existència de les anomenades, que tenen l'objectiu de "curar" l'homosexualitat i una part de les quals s'han dut a terme sota la protecció d'alguns bisbes espanyols. Aquestes "teràpies", però, són rebutjades de forma clara pel Vaticà. Com va informar No és Teràpia va elevar alun informe sobre el suport de diversos bisbats als cursos homòfobs. Ara, l'informe s'ha ampliat i, segons fonts de l'entitat a, inclouenDes de l'esclat del cas Novell, que va renunciar alper mantenir suposadament una relació sentimental amb una han aparegut diverses informacions sobre les activitats homòfobes del prelat. S'ha sabut el seu suport a les "teràpies de conversió" i No és Teràpia va demanar col·laboració per esbrinar més dades sobre la seva actuació en aquest àmbit.No és Teràpia considera que les "teràpies de conversió" sóni en l'informe esmentat dona detalls de les activitats dels suposats cursos, que van de sessions d'oració a escenes d'insults i crits, passant per. Entre els bisbes que haurien donat escalf a les "teràpies" hi ha el titular d'Alcalà d'Henares,; de Bilbao,; i de Còrdova,L'associació No és Teràpia inclou al final del seu nou informe un llistat de prelats que han donat suport a les esmentades "cures". A més dels esmentats en un informe anterior, ara hi inclouen, a més, figures com l'arquebisbe de València,, i Xavier Novell, de qui diu que està "vinculat amb la pràctica i promoció dels".L'entitat ha elaborat l'informe dins del procés de tramitació de, que prepara el Ministeri d'Igualtat. En el text, al qual ha tingut accés, proposa una reforma del codi penal per establir una penaa tot aquell que "infligís, practiqués, realitzés o dugués a terme Esforços de Canvi d'Orientació Sexual i Identitat o Expressió de Gènere (ECOSIEG) contra una altra persona".Una referència clau en aquest entramat és, dirigida per, que és determinant també per seguir el fil de la connexió de Novell amb aquest món de les "teràpies de conversió".

