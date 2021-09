Greu incendi en un pis d'Olesa de Montserrat: un mort i 18 ferits

Les flames han afectat tot un edifici i han provocat, un d'ells en estat crític i quatre en estat greu. Els Bombers informen que l'incendi es va originar a la primera planta de l'edifici ahir a la nit i va obligar a evacuar totes les persones del bloc.L'Ajuntament d'Olesa i els cossos d'emergència expliquen que eper les quals es van iniciar les flames. El bloc, situat al carrer Duran número 22, es mantindrà evacuat fins a nou avís pels Bombers, que controlen l'estructura.Diversos veïns es van confinar als seus domicilis i d'altres al balcó, atrapats pel fum. Els subministraments de l'immoble –electricitat, aigua i gas- van quedar molt afectats ien un hotel de Martorell.D'altra banda, el cos dels Mossos d'Esquadra va enviar diverses patrulles i s'ha fet càrrec de la investigació de l'incendi i de les diligències judicials. També s'hi han desplaçat efectius de lai tècnics de les companyies de gas, aigua i electricitat.Una vegada finalitzades les tasques d'extinció, efectius dels Bombers han acompanyat els veïns als seus domicilis a agafar pertinences personals ja que aquesta nit, per afectació important per fum i foc i manca de subministraments, no han pogut passar la nit a casa seva.

