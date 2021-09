El govern espanyol defineix els integrants a la taula de diàleg a l'espera de Sánchez

El govern espanyol ja defineix l'alineació preliminar dels participants a la taula de diàleg. El ministre de la Presidència,, ha avançat adiversos dels protagonistes que s'asseuran a la taula:, ministra de Política Territorial;, ministre de Cultura i Esports;, vicepresidenta segona;, ministre d'Universitats, i el mateix Bolaños.La incògnita se situa en el president del govern espanyol,, que no ha confirmat -ni cap membre del seu equip ni del seu executiu- si participarà o no. Iceta va assegurar en una entrevista aque participaria en la taula de diàleg. El Govern de la Generalitat confirmarà els seus integrants dimarts de la pròxima setmana.El presidentja va apuntar en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'alineació del Govern se sabria dimarts vinent i que la data concreta de la taula es confirmaria en els pròxims dies. NacióDigital va avançar que Laura Vilagrà i Roger Torrent acompanyarien a Aragonès a la taula . Tot apunta que serà dijous o divendres.Per la banda de Junts, els noms encara no estan decidits, com apunten al voltant del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i també des del partit. En públic, la portaveu de la formació,, ha emès el mateix missatge. Adiuen que volen saber abans siserà finalment a la cimera de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor