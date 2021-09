Paluzie: «President, faci la independència»

Cuixart: "Hem de pressionar els polítics perquè estiguin a l'alçada del moment"

Els municipis, "disposats a continuar preparant l'embat"

Una Diada a les portes de la taula de diàleg

La tria del lloc on fer l'acte polític de lano ha estat triat a l'atzar: l'estació de França, a les portes del parc de la Ciutadella, és a dir, a tocar del. Davant milers de persones, la presidenta de l'ANC,, acompanyada del president d'Òmnium,, i el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI),, ha enviat un missatge a la classe política davant la multitud -unes 400.000 persones, segons els organitzadors, i 108.000, segons la Guàrdia Urbana- que s'ha mantingut fidel a la cita de l'11 de setembre:. I per això, Paluzie ha exigit al Govern que explori tots els marges per avançar en sobirania i "prepari la ruptura".La presidenta de l'ANC ha assegurat que el dret a li ha dit que la independència es guanyarà amb "fets", com va ser l'1-O. Per això s'ha mostrat crítica amb el Govern, i li ha exigit "lideratge institucional i polític" i que deixi de mirar l'Estat "a l'espera de concessions que no vindran mai". "Voleu un aeroport? Feu la independència. Voleu polítiques socials? Feu la independència", ha dit. Paluzie, en aquesta línia, ha reclamati ha instat les institucions a fer allò pel qual van ser votades, "la independència". La presidenta de l'ANC ha assegurat que l'independentisme ho tornarà a fer i "ho farà millor". I per això ha demanat als partits que avancin en la unitat estratègica i deixin de banda els retrets i la desconfiança.Paluzie ha celebrat que l'independentismeha agraït el suport a totes les entitats que hi han col·laborat. També ha reivindicat que els presos polítics tornin a ser al carrer després de passar quasi quatre anys a la presó. "Us volíem a casa i sou a casa", ha dit, entre aplaudiments, i també ha tingut un record pels explicats. Tot i així, ha recordat que encara no s'ha aconseguit la llibertat de Catalunya. La presidenta de l'ANCque continua vigent, amb milers de persones que en són víctimes i que avui ha participat de la manifestació. "Només la independència és llibertat", ha remarcat, i ha insistit en la necessitat de continuar lluitant fins a aconseguir la independència. "És una qüestió de drets i de fets. Els drets els tenim tots: tenim el dret a l'autodeterminació perquè som una nació", ha afirmat.La presidenta de l'ANC ha assegurat que l'independentisme. "Per principi democràtic també tenim el dret a l'autodeterminació", ha dit, i també la repressió que el moviment pateix per part de l'Estat. "Reprimint el dret d'autodeterminació, l'Estat espanyol ens el reforça. Ens legitima més i més", ha assegurat. El dret d'autodeterminació, però, ha dit que s'ha de guanyar "amb els fets". "El dret d'autodeterminació no es demana, s'exerceix", ha remarcat, i ha reivindicat l'1-O. "Aquell dia és un fet, és el fet més important que ha passat en aquest país en els últims 300 anys", ha assegurat, i ha reivindicat fer consum estratègic i donar suport a entitats i sindicats que estiguin a favor de la independència, com ara la Intersindical.Enmig d'una forta ovació i algun crit de "", ha arrencat el discurs Jordi Cuixart, que ha dit que ni la presó ni l'exili ni la repressió pot frenar la "". El president d'Òmnium, que feia quatre anys que no podia participar de la Diada, ha reivindicat la. "Com volen que perdem si sempre hi sou i no heu deixat mai de ser-hi?", ha reivindicat, i ha agraït a tota la multitud que hagin respost a la convocatòria. "No renunciarem mai a la llibertat", ha dit. Cuixart ha enviat també un missatge als exiliats, cosa que ha aixecat una gran ovació i crits de "Puigdemont, el nostre presidents, i ha assegurat que avui l'independentisme "ho ha tornat a fer". "La societat està unida perquè ho vam començar junts i ho acabarem junts", ha assegurat.El president d'Òmnium ha dit que l'independentisme no es rendirà. "", ha dit, i ha reivindicat que "sense lluita no hi haurà cap conquesta col·lectiva". "Tot el que tenim és perquè ho hem lluitat al carrer", ha dit. I ha assegurat que "els interessos de part no poden aigualir les forces col·lectives. Som sempre i serem un sol poble", ha insistit entre aplaudiments. També ha reivindicat el caràcter de Catalunya com a "" i ha defensat la llengua i la cultura. "Si es perd laes perdrà tot", ha alertat. Per tot plegat, Cuixart ha demanat transformar la "frustració" davant l'actual situació i ha constatat que, si Catalunya vol viure en democràcia, necessita la independència. "Si nosaltres no tenim por, ells no tindran poder", ha remarcat.També ha criticat el PSOE, que no ha derogat la llei mordassa i no pot regular el preu de la llum. "Són incapaços de defensar els interessos de la societat catalana", ha dit. "Espanya no té cap projecte per Espanya: repressió, repressió i més repressió", ha dit, i ha demanat "pressionar" els polítics perquè estiguin "". "L'Estat sap que ho podem tornar a fer: lluitant per la independència lluitem per viure en democràcia", ha afirmat. El missatge polític l'ha donat al migdia, en l'acte organitzat per Òmnium al passeig de Lluís Companys. Allà, el president de l'entitat ha reclamat a l'independentisme concretar i definir una estratègia conjunta per exercir el. Cuixart ha pogut participar de la Diada després de tres anys i mig empresonat i ha demanat no menysprear la taula de diàleg. "Cal posar totes les propostes sobre la taula sense por ni retrets, per discutir-les, per esmenar-les tant com faci falta", ha afirmat.L'acte ha estat conduït pel periodistai l'actriu, que han agraït la resposta de la ciutadania a la crida de l'ANC. "Això ens ha superat a tots", han dit els presentadors. El primer discurs polític ha estat el del president de l'AMI, Jordi Gaseni, que ha demanat "anar a una". Gaseni ha celebrat l'èxit de convocatòria: "Ens mereixíem una tarda com la d'avui: hem omplert". I ha adreçat un "missatge cap a Espanya" i cap a tota aquella gent que volia que la Diada fos un fracàs. "Que es fotin!", ha cridat. Gaseni ha constata la voluntat de continuar "lluitant pel país" i ha demanat prendre nota dels "alts i baixos" dels últims anys. "Volem volar sols, en tenim tot el dret", ha reclamat, i ha assegurat que la gent està "preparada pel que sigui"."És necessari tornar a recuperar el carrer i ens hem de sentir orgullosos de tot el que hem fet per arribar fins aquí", ha dit, i malgrat reconèixer que el 2017 "no va sortir bé", ha assegurat que "no hi ha marxa enrere". Gaseni ha denunciat la repressió de l'Estat i ha assegurat que Espanya volia que l'independentisme "estigués adormit". "", ha cridat, entre aplaudiments dels manifestants. En aquest sentit, ha dit que entre tots s'ha de trobar la manera de "continuar avançant". "Escoltem el poble, estem convençuts del que fem i el que volem. Tenim unsper assolir i el suport d'una gran majoria democràtica. Estem aquí per guanyar la república catalana", ha reblat, i s'ha compromès a, des de l'AMI, continuar "preparant el país per l'embat".Dues hores abans de l'inici de la manifestació de la Diada, al passeig de Gràcia ja es veia un formigueig de samarretes vermelles amb el lema promogut per l'ANC --, estelades penjades al coll i pancartes explícites que recordaven el compromís amb l'estat propi, ara mateix un horitzó llunyà, perquè ni el carrer ni les institucions han posat calendari a un nou xoc amb l'Estat. "Som el 52%. Per quan un nou embat?", resava un missatge exhibit per un manifestant fidel , síntesi del que es percebia aquest dissabte a Barcelona. El que es reprendrà la setmana que ve, però, és la via de la negociació, amb la convocatòria de la segona reunió de la taula de diàleg.

