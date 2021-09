L'independentisme exhibeix al carrer recel a la via negociada

ERC i Junts, altre cop amb retrets per la Diada

Dues hores abans de l'inici de la gran, al passeig de Gràcia ja es veia un formigueig de samarretes vermelles amb el lema promogut per l'-Lluitem i guanyem la independència-,penjades al coll i pancartes explícites que recordaven el compromís amb l'estat propi, ara mateix un horitzó llunyà, perquè ni el carrer ni les institucions han posat calendari a un nou xoc amb l'Estat. "Som el 52%. Per quan un nou embat?", resava un missatge exhibit per un manifestant fidel, síntesi del que es percebia aquest dissabte a Barcelona. El que es reprendrà la setmana que ve, però, és la via de la, amb la convocatòria de la segona reunió de la. I l'instrument del quan s'han dotat la Generalitat i la Moncloa per afrontar laha estat al centre de proclames i discursos durant tot l'Onze de Setembre.La Diada de la-retorn a una manifestació de format tradicional amb milers de persones després d'un any de parèntesi forçat per la pandèmia- i del xoc d'estratègies -no hi ha unanimitat entorn el recorregut de la taula de diàleg i la via de lano té concrecions ni una majoria de partidaris- ha tingut una traducció al carrer. La marxa ha evidenciat que hi ha una base resilient, sense assolir la capacitat de convocatòria que tenia en els anys àlgids del procés. A la vegada, els militants de base del projecte independentista han fet evident els recels sobre la resposta del govern espanyol a laexplorada des de Catalunya.La Via Laietana s'ha omplert -l'ANC ha xifrat l'assistència en 400.000 persones i la Guàrdia Urbana, en 108.000-, sense dirigents dels partits polítics a la capçalera ni a la segona fila. El gruix de la marxa ha fet el trajecte fins a l'estació de França, punt final del recorregut i ubicació de l'escenari des del qual s'han pronunciat. El, molt efusiu durant tota la tarda i el més aclamat pel públic, ja havia expressat al matí, en l'acte convocat per l'entitat sobiranista, la necessitat que l'independentisme concreti una estratègia i la segueixi de forma conjunta Entre crits de "ni un pas enrere" a l'entorn de l'escenari, Cuixart ha estat més abrandat a l'estació de França. "El seu poder radica en la nostra por. Si nosaltres no tenim por, ells no tindran poder", ha afirmat en relació a l'Estat. Pel president d'Òmnium, Espanya no té projecte per a Catalunya. Per això, ha demanat a laque estigui "". "S'han de posar d'acord, d'una vegada per totes", ha reblat.Al seu torn,ha construït un discurs exigent amb el Govern i la via negociada: "El dret d'autodeterminació no es demana ni es pidola l'Estat opressor. S'exerceix", ha afirmat Paluzie, que ha demanat fets als partits que piloten la Generalitat, ERC i Junts. "Al Govern també li exigim fets. El primer de tot, queesperant concessions que no vindran mai", ha afirmat la líder de l'ANC des de l'escenari al final de la jornada. I parafrasejantabans del 9-N, ha enviat un enunciat a Aragonès i el seu executiu: "". "Govern, feu la independència i ens tindreu al costat", ha conclòs Paluzie, que ha instat la Generalitat a "".Entre els manifestants hi ha hagut els que fins fa pocs mesos eren presos polítics. Els qui han disposat de més protagonisme han estat, que han saludat a la capçalera de la marxa Paluzie i Cuixart, per la seva condició d'exlíders de l'ANC en els anys àlgids del procés. També, sense protagonisme en la primera línia de la concentració. Els crits a favor de la independència s'han escoltat amb força durant tot l'itinerari, i especialment en punts amb missatge, com la seu de Foment del Treball i la Prefectura de la policia espanyola.Els representants polítics de l'independentisme -aglutinadors de la majoria parlamentària del 52%- s'asseuran la setmana que ve amb l'executiu central per començar a desbrossar una sortida política al col·lapse del 2017.ja ha deixat clar que, de la mateixa manera queha explicitat que la seva proposta té el perímetre de lai l'. A la taula de negociació se li endevina un trajecte tortuós -com admet en cada intervenció el president català-, però porta implícit el reconeixement per part de l'Estat del conflicte amb Catalunya. De moment, hi ha acord en el diagnòstic de l'existència d'un problema i no en la solució., com a principal impulsora de l'espai de diàleg -una aposta que ali ha costat-, considera un primer pas que l'Estat s'avingui a negociar, una actitud de Madrid forçada per l'aritmètica parlamentària al Congrés. Els republicans ho consideren un triomf, que és un punt de partida, mentre Cuixart també hi veu un "èxit col·lectiu" del conjunt de l'independentisme. Ja se sap que la mirada d'Òmnium i l'ANC són, des de fa temps, sensiblement diferents. Perquè l'Assemblea entén com a fracassada la mesa de negociació, una mirada preventiva en l'anàlisi que Paluzie comparteix amb determinades veus de, cap de tan convençuda i contundent com la de la presidenta del Parlament,, que aquest divendres va defensar la força del simbolisme en un acte controvertit a la cambra catalana , en la qual es van, ambentre els convidats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor