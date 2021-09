Cuixart pressiona l'independentisme per concretar i tenir estratègia conjunta

Que cadascú faci la seva proposta

ha celebrat l'acte central de la Diada 2021 omplint el. L'entitat independentista ha reivindicat que el conflicte nacional a Catalunya és latent i viu, posant sobre la taula els més de 3.500 represaliats independentistes i l'autodeterminació: "Els indults no serveixen per passar pàgina", ha reivindicat el seu president, que el passat mes de juny va rebre la mesura de gràcia del govern espanyol juntament amb els altres vuit presos d'ERC i Junts. Ara toca, ha dit, passar a una fase de solucions. I això passa, d'entrada, per concretar una "gran estratègia conjunta" entre els agents del sobiranisme per aconseguir exercir l'autodeterminació.L'actorha donat el tret de sortida a l'acte amb la lectura d'alguns noms dels més de 3.500 represaliats davant un públic amb representació de totes les forces sobiranistes i independentistes:. També els representants sindicals Javier Pacheco, Camil Ros i Sergi Perelló, líders de. La periodista, de la junta de l'entitat, ha reivindicat l'amnistia per a totes les persones represaliades del procés i ha donat pas a les intervencions de diferents figures internacionals que han mostrat el seu suport a la causa independentista, com ara, líder històric del partit independentista irlandès Sinn Féin.El gran protagonista ha estat, però, el president d'Òmnium Cultural. Aquesta ha estat la seva primera diada fora de la presó des que va ser empresonat durant tres anys i vuit mesos pel Tribunal Suprem en el marc de la causa contra l'. El líder independentista ha reivindicat la pressió al carrer com a eina "imprescindible perquè les institucions escoltin" i "per avançar cap a una societat més lliure, justa i democràtica". Ha remarcat que cal "reconèixer" lesper "la construcció d'un sol poble". "Dins la diversitat és on som forts", ha dit.Una fortalesa que també ha destacat en "la lluita i perseverança" del conjunt del moviment independentista: "Gràcies a vosaltres soc aquí". Cuixart ha insistit que la. En aquest sentit, ha posat a disposició del moviment l'entitat i la seva figura per "tornar a omplir d'orgull i autoestima l'independentisme". "Òmnium Cultural sempre hi serà", ha dit Cuixart, qui ha anunciat que l'entitat convocarà unai contra la llei de l'audiovisual del govern espanyol. Els detalls s'anunciaran en els pròxims dies.Pel que fa a l'estratègia de l'independentisme, Cuixart, que aquesta setmana va cridar a no menystenir l'avenç que implica la taula de diàleg, s'ha mantingut en la proposta d'elaborar un full de ruta tenint en compte "lesdel conjunt del país"."Cal posar totes les propostes sobre la taula sense por ni retrets; per discutir-la, per esmenar-la tant com faci falta" amb l'ànim de convertir en "acció política allò que la gent diu a les urnes i al carrer". "La millor proposta és aquella que construïm conjuntament", ha indicat Cuixart. Ha fet, això sí, una crida a que partits, sindicats i governs posin damunt la taula la seva posició per poder-les debatre.

