El cas Novell revela el suport d'un grup de bisbes a teràpies de «curació» de l'homosexualitat

Bisbes homòfobs

⚠️ IMPORTANTE: Pedimos colaboración para encontrar a víctimas de Verdad y Libertad, de las terapias fomentadas por Novell, Sánchez Cordón, Ros y otros. Estamos trabajando en acciones legales para garantizar que estos hechos no queden impunes. 🙏🏼 Compartidhttps://t.co/3v0oXihMXq — no es terapia. (@noesterapia_net) September 9, 2021

El la renúncia del bisbe de Solsona per una relació sentimental amb una psicòloga i autora de, ha fet córrer rius de tinta. Darrera dels motius "estrictament personals" que el prelat emèrit va al·legar per explicar la seva sortida del bisbat, s'amunteguen els interrogants. Tots ells, però, tenen un denominador comú: el caràcter imprevisible de Xavier Novell i les seves obsessions. Una d'elles, contraDe les diverses interpretacions donades sobre la fugida del bisbe emèrit, han merescut atenció les de la religiosai el periodista, de Religión Digital, que apunten cap a l'de Novell i el seu suport a les anomenades teràpies de conversió. Així s'anomenen els cursos impartits per algunes diòcesis i entitats ultraconservadores adreçats a joves amb incomoditat per assumir la seva sexualitat i que pretenen "curar" la seva homosexualitat. Novell hauria tingut relació amb aquestes teràpies i, segons Bastante, n'hauria estat primer alumne i més tard instructor.L'agost passat, l'Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversi ó, també coneguda com a, va presentar al ministeri d'Igualtat un informe sobre aquests. L'informe de la NET s'inscriu en el procés de tramitació de l'avantprojecte de la llei per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. L'estudi de No és Teràpia és força complet i aporta moltes dades sobre una de les variants de les, les de tipus religiós.No és Teràpia qualifica les "teràpies de conversió" -que es fan en nombrosos països- de ser. En el cas de les religiosos, solen incloure accions diverses, des de sessions d'oració a escenes d'insults i crits, passant per "exorcismes i rituals per expulsar el mal". L'informe esmenta els principals bisbes espanyols que han acollit programes d'aquest tipus en les seves diòcesis, en ocasions sota l'embolcall de cursos d'"acompanyament". La, que dirigeix monsenyor, és la que amb més vehemència va donar suport a aquestes "teràpies", que s'han fet en el Centre d'Orientació Familiar de l'arquebisbat, dirigit per una dona de la màxima confiança de Reig Pla,, una doctora en Ciències Biològiques.Altres bisbes que han donat alè a les "teràpies de conversió" han estat, de Còrdova, i de Sant Sebastià,, ubicats tots ells en l'ala més reaccionària de la. L'informe no esmenta explícitament Novell, però es refereix al fet que altres bisbes van mostrar el seu suport a aquestes pràctiques homòfobes. També esmenta un seguit d'entitats que es dediquen a aquestes pràctiques homòfobes, en especial, dirigida per Miguel Ángel Sánchez Cordón, a la qual es podria haver vinculat Novell.Fonts de l'entitat han explicat aque properament ampliaran el seu informe al ministeri d'Igualtat i estan recabant informació sobre el bisbe emèrit de Solsona, fent una crida des del seu compte de Twitter per recollir testimonis sobre les activitats del prelat solsoní.Des de fa temps, elveu amb profund rebuig aquestes activitats i, finalment, lade la Santa Seu va intervenir amb un informe que va ser discutit en el plenari de la CEE, segons va informar Jesús Bastante. En aquest debat, Novell hauria estat un dels prelats que va intervenir per defensar aquestes "teràpies de conversió".La història de Xavier Novell encara ha de donar. Les "teràpies de conversió" i l'obsessió homòfoba del bisbe emèrit, però, són una de les claus que ajuden a explicar lai contradictòria d'un eclesiàstic que amb la seva fugida ha generat un dels rebomboris més espectaculars que ha viscut

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor