Reforç de l'escola pública

El pròxim dilluns 13 de setembre arrenca el curs escolar 2021-2022. A Barcelona, fins atornen a les aules, 5.646 menys que el curs passat. La davallada no ha comportat el tancament de grups i s'ha mantingut la mateixa oferta. D'aquesta manera, la distribució permet organitzar els alumnes en grups més reduïts en la majoria de les etapes educatives.A P3, per exemple, elde les aules estaran per sota dels 22 infants i eldels grups de 1r d'ESO, per sota dels 30 alumnes. Educació també ha mantingut el reforç de professionals de l'any passat dea tota Catalunya i ha incrementat el nombre ende nous. Així doncs, la plantilla a Barcelona passa d'11.291 treballadors a 11.586. Es tracta de 239 docents, 21 professionals de suport a la docència i 11 d'administració i serveis.Dels 173.928 alumnes que dilluns començaran l'escola a Barcelona, 11.271 ho faran a, el que representa una caiguda de 901 infants respecte al curs passat, aln'hi haurà 36.252 (2.271 menys). A, la davallada és de 2.168 alumnes i n'hi haurà un total de 80.031. Seguint la tendència general del conjunt del país, per primer cop en molts anys també cau el nombre d'alumnes a l', on hi haurà 57.645 (1.207 menys que el curs passat).Pel que fa a l'alumnat amb(NEE), a Barcelona aquest curs hi haurà 5.680 infants. D'aquests, un 72% estan escolaritzats a, on tradicionalment es fa una reserva de plaça durant la preinscripció d'acord amb les necessitats de cada zona per garantir-los l'assignació. Enguany, la reserva de places s'ha mantingut durant tot el procés de matrícula.Continua laentre les famílies de matricular els fills en centres públics. Aquest any la xifra creix que del. En aquest sentit, la ciutat, quatre dels quals eren concertats i han canviat la titularitat aquest curs. És el cas de l'Escola Marillac, que passa a ser l'Institut Escola Sicília; l'Escola Sagrada Família (Institut Escola Londres) i l'Escola Sagrat Cor (Escola Aldana), tots tres a l'Eixample. La quarta és l'Escola Labouré (Institut Escola Elisabets), a Ciutat Vella.També obren portes l'Institut Angeleta Ferrer, l'Institut dels Aliments, l'Escola La Maquinista i l'Escola Teixonera, que passa a ser l'Institut Escola Mirades arran del creixement a l'ESO. D'altra banda, elha invertit aquest estiua 154 centres educatius. En alguns casos, aquests treballs s'allargaran durant els primers dies de curs, tot i que no es preveu una afectació en l'activitat de les escoles.

