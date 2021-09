Acabo de intervenir en las Cortes de #Aragón en castellano, aragonés y catalán. Los diputados del PP no han parado de gritarme en todo el rato. Los 3 de Vox se han ido.



Seguiremos charrando y vivindo, mirando de trobar dialogo y protección d'as nuestras luengas. Habrá vídeo. pic.twitter.com/pDPFj7YdzH — Nacho Escartín Lasierra (@Laenredadera) September 9, 2021

Hi han votat a favor, a més de la formació ultra, el PP, Cs i el PAR.La resolució ha tirat endavant argumentant que l’institut “no recull la protecció de les llengües i modalitats lingüístiques de la zona oriental d'Aragó, i, per tant, és contrari al respecte, la convivència i l'entesa recollits a l'article setè de l'”.El Parlament aragonès, a més, ha acordat anul·lar 15 nomenaments de membres de, també a proposta de Vox.Cs també va presentar unasemblant a la de Vox per a "la promoció i protecció de les llengües pròpies d'Aragó", però no va prosperar, tot i els vots a favor del PAR i el PP, i l'abstenció de Vox.Tot i la resolució aprovada, la portaveu del PAR,va assegurar que la seva formació es comprometia a preservar "les modalitats lingüístiques d'Aragó".(Cs) va dir que l'objectiu últim de la política lingüística de CHA és "l'autodeterminació del poble aragonès" i va defensar que la llengua es tragués de la "trifurca política".Més enllà va anar el portaveu de Vox,, que va assegurar que no permetrien "la colonització de l'independentisme català de la cultura aragonesa".El ple va ser molt tens. El portaveu de Podem,, va ser increpat durant la seva intervenció, que va fer en castellà, català i aragonès. A més, els diputats de Vox van marxar de la sala.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor