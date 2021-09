La Cambra qualifica de «mesura de pressió» la paralització del Prat i en reclama el traspàs

La presidenta de la, Mònica Roca, ha qualificat aquest dijous la decisió de paralitzar l'ampliació del Prat de "del govern espanyol". La dirigent cameral ha assenyalat que "un cop més, el govern espanyol ha pres una mesura unilateral, en lloc de negociar-la amb el Govern català".Roca ha lamentat la decisió de l'executiu espanyol: "Teníem l'oportunitat de desenvolupar el, junt amb els dos governs, on haguéssim pogut incidir en el que és l'adequació de l'aeroport de Barcelona en les necessitats deli alhora en l'davant la crisi climàtica que estem patint".ha aprofitat per reivindicar, un cop més, el que ja és unde la classe política i de la societat civil catalana,a la Generalitat, "com succeeix a tot arreu del món, on les gestions de ports i aeroports les fan els governs locals".

