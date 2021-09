Foment carrega contra la Generalitat per l'aeroport i adverteix que serà la «ruïna econòmica»

La gran patronal ha sortit en tromba contrai ha carregat fort contra el Govern català, Podem i l'Ajuntament de Barcelona.ha expressat aquest dijous laper l'actitud de la Generalitat i ha anunciat que es mobilitzaran per impedir una situació que pot suposar. Ho ha assegurat el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, aquest dijous, després que ahir el govern espanyol anunciés la paralització. Avui mateix, el president ha acusat l'executiu espanyol de fer una "maniobra de pressió" i ha reclamat continuar negociant.ha dit que "no es pot admetre" que l'obra es paralitzi durant cinc anys, com ha dit el president d', Maurici Lucena. Ha considerat "negligent" i "erroni" que la Generalitat hagin centrat el debat sore el projecte entorn la Ricarda, que ha assegurat que no suposa un. El dirigent de Foment ha afirmat que "s'està confonent l'opinió pública" perquè la patronal defensa que en el projecte es tinguin molt en compte els criteris ambientals exigits per la"Catalunya enecessita aquesta inversió en la generació de riquesa i llocs de treball, que podrien ser al voltant deentre directes i indirectes", ha subratlalt el president dels empresaris. Sánchez Llibre ha destacat que no se'ls ha caigut els anells per elogiardel president Pere Aragonès, però que "no es pot estar reclamant més infraestructures i dir que no a l'ampliació del Prat".La patronal ha reclamat unai ha demanat al Govern que resolgui les sevesde manera cohesionada. També ha lamentat la "manca de cohesió interna" del govern espanyol i,en aquest sentit, ha lamentat la visita de la vicepresidentaa la Ricarda, junt a, que ha titllat d'"intolerable" i una mostra ded'ella i de Podem contra el govern del qual forma part i que vol "dinamitar per darrere" l'acord sobre el projecte."Estem a punt de fer un ridícul internacional", ha afirmat Sánchez Llibre, que ha fet una crida a totes les administracions per. Malgrat que el temps corre en contra, el president de l'empresariat s'ha mostrat "encara confiat" en què es pugui arribar a un acord per salvar l'ampliació.

