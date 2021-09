Puigneró admet divisions al Govern per la paralització de l'ampliació del Prat

El trencament de l'acord per a l'ampliació de l'aeroport del Prat crea friccions internes dins del Govern de la Generalitat. El vicepresidentha mostrat el seu malestar per les reaccions de diversos membres de l'executiu català, en contra de l'ampliació del Prat, i d'altres que també participaran en les manifestacions del 19 de setembre. En declaracions a, Puigneró considera que piulades com les del president Pere Aragonès "no ajuden" en aconseguir un acord "però no són excusa" per al govern espanyol.El vicepresident assegura que, en especial l'afer sobre la participació en les manifestacions contra l'ampliació per part de diversos membres de l'executiu català. Tot i això, Puigneró assenyala el govern de Pedro Sánchez com a responsable directe del trencament de l'acord, que explica que "era pràcticament el mateix que vam tancar el 2 d'agost".El responsable de Vicepresidència ha respost a diverses qüestions que prèviament ha abordat. En una conversa de només un quart d'hora a RAC1, ha carregat contra la Generalitat en considerar que aquesta s'ha posicionat de"Les piulades del president Aragonès han estat una mostra d'aquesta posició", ha explicat.Per altra banda, la mateixa Sánchez ha revelat que diversos membres del Govern sense especificar s'han posat en contacte amb l'executiu espanyol per intentar reconduir el trencament de l'acord i la separació de les opinions de les dues administracions. Ara per ara, explica,, però no ha tancat la porta a que es pugui produir en un futur no immediat.La ministra Sánchez, que nhan contactat amb l'executiu espanyol, escenifica divisions internes a l'administració catalana: "És evident qui ha treballat, dins de la Generalitat, per l'ampliació de l'aeroport i qui no". Des de Catalunya Ràdio, la conselleraha respost el posicionament de l'executiu espanyol: "És un problema del PSOE, i ara vol encolomar la seva pròpia responsabilitat al Govern de la Generalitat".Des dels comuns,ha instat als líders de la Generalitat que mostrin un posicionament clar i nítid sobre l'ampliació del Prat. Des de l'ha afirmat que "el president Aragonès ha de sortir a dir el seu posicionament de manera clara i nítida". "Així veurem qui mana al Govern: si Puigneró o ell", ha sentenciat.

