Aragonès rebutja la «maniobra de pressió» de la Moncloa i reclama negociar l'ampliació del Prat

Aena i els viratges del Govern

L'anunci del govern espanyol deha tensat les relacions entre el Palau de la Generalitat i la Moncloa i la convivència al propi Govern, una setmana abans que es reprengui la taula de diàleg a Barcelona. Després que la ministra de Transports,, suspengués el projecte amb l'argument de la "falta de consens i de confiança" entre executius, el president de la Generalitat,, va qualificar el moviment de "". Aragonès hi ha insistit en la roda de premsa extraordinària d'aquest dimecres, en la qual ha qualificat el moviment de l'Estat com una "maniobra de pressió" que continuarà "en els propers dies". El president català rebutja el "tot o res" plantejat per Aena i l'executiu central, i reclama negociar amb temps una solució de "consens".Aragonès, que no dona per perduda la inversió, ha emprat un to dur en la seva compareixença al Palau de la Generalitat. Ha recordat que l'acord del mes d'agost amb el govern espanyol passava per detallar el creixement de la infraestructura en el pla-amb un recorregut de dos anys d'elaboració- i no en, que el consell de ministres ha de validar abans del 30 de setembre i que ja detalla un creixement de l'aeorport cap a l'est, que afecta l'espai natural protegit de La Ricarda. Per Aragonès, no es pot obligar la Generalitat ha acceptar una proposta amb tants danys sobre el territori i ha instat a buscar sortides amb "" en lloc de retirar la inversió de manera unilateral. ". Això és una maniobra política", ha insistit.Sense dissimular la seva indignació, el president català ha situat: "Volen que acceptem com ells volen fer l’ampliació o no n'hi ha". ". Ha de ser possible", ha afegit. Aragonès entén que el que persegueixen els ministres del PSOE i el seu president és penjar la "llufa" a la Generalitat d'un projecte fallit, perquè no pretenen assumir en solitari el cost ambiental de l'ampliació del Prat. "Que no ens facin triar entre inversions i preservar el patrimoni natural. No renunciem a res", ha expressat el president català. Des de Palau s'ha tornat a demanar una "" a la Moncloa i recuperar l'estadi d'entesa en el debat del pla director.Aragonès ha subratllat lessobre aquesta qüestió i, al mateix temps, ha intentat. Fonts governamentals apunten a la visita de la vicepresidentaa la Ricarda per justificar el moviment de la ministra Sánchez d'aquest dimecres. "És un debat que s’ha d’abordar no des de la imposició sinó des del diàleg i el consens amb totes les parts afectades", ha afirmat Aragonès a Palau.La discussió entre governs per la inversió de l'ampliació de l'aeroport del Prat es va fer més crua divendres passat, quanque incloïa la possibilitat d'envair la zona protegida deper engrandir la infraestructura. El pas fet per Aena va provocar reaccions contraposades al Govern i l'executiu català va haver de tancar files en les jornades de convivència a la Vall d'en Bas . Aquesta voluntat de transmetre unitat, però, s'ha tornat a trencar. El mateix vicepresident,, ha admès aquest dijous que hi ha divisions a l'executiu. En una entrevista a RAC1, ha apuntat que expressions com les del propi president Aragonès - ahir va fer un fil de tuits - "no ajuden" a assolir un acord.En la primera reacció després que Aena admetés les afectacions sobre La Ricarda, Aragonès va insistir que el pla director -competència del govern espanyol- havia dei sostenia que el projecte no complia amb el "" dins del Govern.Puigneró i la ministra Sánchez van consensuar les línies mestres de la remodelació del Prat el 2 d'agost a Madrid, un pacte que Puigneró ha tornat a defensar avui: l'ha definit com un "bon acord".Tanmateix, des del Govern s'ha recalcat -ho va fer dissabte la portaveu,- que no s'avalarà cap proposta que "destrossi" l'espai natural annex a l'aeroport. El posicionament de la Generalitat sobre l'ampliació del Prat és, ara mateix, un garbuix, amb polifonia de veus. Li passa el mateix al govern espanyol -el PSOE no defensa el mateix que Podem-, però els focus assenyalen ara ERC i Junts.En el marc de la topada per una infraestructura capital com l'aeroport, Aragonès s'ha conjurat aquest dijous per-que s'ha de reunir la setmana que ve- de la indignació amb la Moncloa. "No renunciaré a defensar el consens de l’amnistia i l’autodeterminació pel boicot a una inversió", ha expressat Aragonès, que ha advertit que "hi ha molta gent que vol que la taula de negociació fracassi”.

