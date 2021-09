El govern espanyol paralitza l'ampliació de l'aeroport del Prat

Elha decidit paralitzar l'ampliació de l'per la falta de suport del Govern. Així ho ha explicat la ministra de Transports de l'executiu espanyol,, que ha apuntat a una "falta de consens i de confiança". D'aquesta manera, es paralitza la inversió de 1.700 milions d'euros que volia feri que tenia una afectació sobre la zona protegida de la Ricarda . "La nostra proposta només era convertir el Prat en uninternacional i seguim amb la mà estesa per trobar una solució", ha recordat Sánchez."El pacte s'ha trencat per unamanifestada", ha indicat la ministra, i això, segons explica, fa que sigui "impossible arribar a bon terme". "Cal elper part de la Generalitat", ha remarcat, a la vegada que ha recordat que "els grans projectes requereixen grans consensos". La cancel·lació de la inversió no només afecta Barcelona, sinó que en un principi també incloïa la construcció d'estacions d'a l'que connectessin amb el Prat enEl motiu de la disputa entre l'executiu català i l'espanyol és l'espai natural de. I és que Aena havia presentat divendres passat el document d'ordenació i regulació aeroportuària (), que en els annexos incloïa una primera pinzellada sobre com hauria de ser l'ampliació: "L'ampliació del camp de vols (...) afectaria zones de la Xarxa Natura 2000 []", recollia el document.Davant això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès , havia exigit una "rectificació" perquè el pla no compleix el "consens" de dins del. "Exigim explicacions i la rectificació d'un DORA que malmet La Ricarda. Cada pas que es faci ha d'incloure el compromís de consens. Preservar els espais naturals és una obligació no negociable", indicava.ha mostrat més recels quepel que fa a l'ampliació de l'aeroport, sobretot per l'impacte mediambiental.Lai lahavien acordat els termes de l'ampliació del Prat en una trobada secreta entre el vicepresident catalài la mateixa ministra Sánchez hores abans de la comissió bilateral del 2 d'agost. Ambdós governs van celebrar l'acord però un mes després tot queda trencat. El procés per convertir el Prat en un "hub internacional" -així ho havien definit els dos executius-, doncs, queda aturat just abans de la trobada de la

