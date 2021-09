Més d'un terç dels conductors de patinets se salten els semàfors

Un treball delamb 3.600 conductors dede Barcelona apunta que el 37% dels usuaris d'aquesta mena de vehicles se salta els semàfors. No és l'única acció que incompleix les normatives de trànsit de les que reconeix un percentatge elevat d'usuaris de patinets.Segons l'estudi, un de cada tres conductors de patinets, quan per la velocitat que assoleixen haurien de fer-ho per carrils bici. Dels usuaris que circulen per carril bici, el 22% no respecten els passos de vianants, una dada que lliga amb el fet que la quarta part dels accidents que tenen els patinets afecten vianants.El 51% dels usuaris de patinets elèctrics desconeix la normativa per circular, com ara l'ús del casc o la, que el 45% dels conductors incompleix. Una altra acció prohibida, la consulta del mòbil mentre se circula, reconeix fer-la el 24% dels enquestats.Pel que fa a la velocitat, el 94% dels conductors de patinets incompleix la prohibició dea més de 10 quilòmetres per hora. A la calçada sí que és majoritari el respecte a la velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora, si bé un 9% dels usuaris admet que té modificat el patinet perquè assoleixi velocitats més altes a les de fàbrica.El 12% dels usuaris admet que ha tingut un accident amb danys personals algun cop, mentre que el 13% reconeix que ha estat multat algun cop mentre circulava en patinet, el doble que en l'estudi del 2020. El 62% està d'acord a aplicar sancions quan s'incompleix la normativa.L'dels patinets elèctrics a Barcelona té 33 anys i es desplaça dos o tres cops al dia, en el 80% dels casos menys de cinc quilòmetres. Va començar a fer servir aquest mitjà de transport per estalviar la despesa del transport públic i per la rapidesa, si abans circulava a peu o en bicicleta. L'estudi del RACC es basa en l'enquesta a 600 conductors de patinet al carrer i l'anàlisi de comportament de 3.065 usuaris en hora punta del matí i de la tarda

