El Govern promet 6.000 noves places de FP per atendre l'allau de demanda

Una convocatòria extraordinària de 6.000 places en cicles de grau mitjà. És la solució que posa sobre la taula Educació per atendre l'allau de demanda en formació professional. Enguany, fins a 12.000 alumnes han quedat fora de la inscripció en graus mitjà i superior. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha anunciat la mesura aquest dimecres al matí en la roda de premsa de presentació del curs escolar 2021-2022.



Cambray ha explicat que el departament ha reforçat la formació professional amb 68 grups nous en els cicles de més demanda, a banda, s'ha incorporat l'ensenyament a distància de l'Institut Obert de Catalunya. Aquest any, el nombre total de sol·licitants per a cursar FP ha estat de 68.000 alumnes, d'aquests, fins a 12.000 han quedat fora del procés d'inscripció per falta de places.

Concretament, en elshi havia una oferta dea tota Catalunya. L'alta demanda d’, ha suposat que. Davant aquesta situació, Educació ha anunciat la convocatòria extraordinària deplaces que se sumen a les, que fan referència a les persones que només es van preinscriure i no van finalitzar la inscripció.Per altra banda, en els, el departament ha mantingut la mateixa oferta que el curs passat,. Enguany, fins aa un dels graus. Dels quals, 4.000 no han finalitzat la inscripció. Per tant, fins as'han quedat sense plaça. Cambray ha explicat que en aquest cas no hi haurà reforç "perquè no hi ha recursos".

