Foment reclama uns pressupostos «no ideologitzats» per afermar la recuperació

Millora de les dades d'atur

La situació econòmica ja mostra. L'èxit de laha estat l'element clau i ha imprimit una forta injecció de l'activitat productiva. Aquesta és la principal dada que inclou l'Informe de Conjuntura presentat aquest dimecres per Valentí Pich i Salvador Guillermo, de. La consolidació de l'economia agafa embranzida i es preveu un creixement important, però la robustesa de la l'economia necessita d'unstant a Catalunya com a l'estat espanyol. I Foment demana que siguin uns comptes públicsPerquè arreli aquesta recuperació econòmica, la patronal reclama uns pressupostos aprovats amb el màxim consens.ho ha repetit vàries vegades: "La recuperació exigeix d'uns nous pressupostos". Per això han demanat als responsables polítics uns pressupostos amb un enfocament centrat en la recuperació, sense més impostos. "Que siguin uns pressupostos", ha subratllat, referint-se tant als comptes públics catalans com als de l'Estat.Guillermo ha recordat que els pressupostos vigents són els elaborats abans de la: "Prorrogar-los uns comptes previs a la pandèmia és el més adequat?". El dirigent empresarial ha reclamatals dos governs i a les oposicions. També ha destacat que "no entendríem que en els nous pressupostos pogués haver pujades d'discrecionals".Els directius de Foment del Treball també han destacat que la represa econòmica també ha de ser capaç d'aprofitar l'que suposaran els fons europeus, que han de facilitar una millora de la capacitat del model productiu, amb un creixement més sostenible, econòmic, social i mediambiental.[Un increment del salari mínim qüestionablePreguntats sobre l'increment del, Guillermo ha dit que s'està en ple procés de negociació, just quan la represa tot just s'inicia però encara s'ha de consolidar, i ha qüestionat "si aquest és el millor moment, ja que el més lògic seria fer-ho quan toca, que és a partir del gener", tot demanant "seny". "Portem uns anys amb unsde salaris", ha afegit.ha afirmat que el salari mínim ha pujat un 31% des del 2018 i que no és el mateix incrementar-lo en països en què hi ha plena ocupació i on no n'hi ha.Segons l'informe, entre els mesos d'abril i juny, elva créixer un, amb una variació intertrimestral del 4,1%. En general, tots els sectors d'activitat van registrar una evolució favorable i, en particular, la indústria destaca pel seu augment superior al del PIB. L'índex general de la xifra de negocis de les activitats de serveis a l'estat espanyol, corregit d'efectes estacionals i de calendari, va pujar un 20,8% el mes de juny, en taxa anual. L'índex general del volum de negoci del sector serveis a Catalunya també va augmentar, en aquest cas un 21,4% (la mitjana del conjunt de l'estat és del 21,7%).Pel que fa a les, segons dades de l'EPA del segon trimestre d'aquest any, l'ocupaciórespecte al trimestre anterior (sense incloure els ERTO), arribant a les 19.671.700 persones ocupades. En els últims dotze mesos, l'augment de l'ocupació va superar el milió de persones, un 5,7% més que el mateix període del 2020. Les pujades anuals són de 838.100 ocupats més en serveis, 155.800 més en construcció, 47.700 en agricultura i 22.900 en la indústria.L'atur va disminuir en 110.100 persones respecte al primer trimestre, però en els últims 12 mesos va augmentar en 175.900 persones, la qual cosa implica un increment del 5,2%.i la taxa d'atur en un 15,3% per al conjunt de l'estat espanyol. El nombre de persones actives va créixer en 1.240.300 persones respecte del segon trimestre de l'any passat, arribant a les 23.2215.500 persones actives, el que vol dir una taxa d'activitat del 58,6%., en termes anuals,, l'atur va créixer en 5.600 persones i la població activa va augmentar en 195.200. D'aquesta manera, la taxa d'atur va descendir fins al 12,3%. L'afiliació total a Catalunya va pujar un 3,7% interanual al mes d'agost, en línia amb l'augment de 3,6% a Espanya. La xifra d'afiliació actual ascendeix a 3.465.918 persones i 19.473.724 persones a Catalunya i a Espanya, respectivament. També cal dir que en l'últim dia d'agost, hi ha a Catalunya un total de, mentre que a l'estat espanyol la xifra és de 272.190 persones.A conseqüència de l', l'atur registrat va disminuir el mes d'agost un 18,6% interanual a Catalunya i un 12,3% a Espanya, amb la qual cosai a Espanya de 3.333.915 persones. Però tot i la millora en quasi tots els sectors, la patronal creu que encara falta molt per assolir les fites de l'any 2019. En el sector turístic, per exemple,que va visitar Catalunya en els primers set mesos del 2021 (9,8 milions) és la mateixa que els qui van venir el juliol del 2019 (9.9 milions).

