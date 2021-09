El nou curs escolar comença amb 1.565.840 alumnes i 1.200 nous professionals

El 100% de presencialitat en els 5.470 centres educatius, 1.200 nous professionals i fins a 1.565.842 alumnes. "Arribem amb la feina feta", ha explicat el conseller d'Educació,, aquest dimecres al matí en la roda de premsa sobre l'inici del, el pròxim 13 de setembre. El conseller ha anunciat que tots els alumnes de 5è i 6è de primària, i 1r i 2n d'ESO, rebran un ordinador durant el proper any.El Govern també inaugura fins a: 3 centres de nova creació, 2 nous centres específics de formació professional, 5 centres que s'adscriuen a la xarxa pública i 11 instituts i escoles de nova construcció. Amb l'objectiu de "preservar el benestar emocional de l'alumnat", el conseller ha anunciat un reforç dels equips d'assessorament psicopedagògic ambPer altra banda, Cambray també ha explicat que l'objectiu del Govern és "començar un procés d'estabilització i consolidació" amb la reducció de. En aquest sentit, ha anunciat la convocatòria dedurant el 2022. Actualment la dada d'interinatge entre el professorat i personal de suport és del 24%. L'objectiu, segons Cambray, és arribar a menys d'un. El conseller ha anunciat una inversió de 4,5 milions d'euros per al Pla de formació del professorat.Educació també ha reforçat l'oferta en la. Segons, Cambray, el departament ha augmentaten tots aquells cicles formatius de grau mitjà i superior que tenien més demanda que oferta. Fins a 11.500 alumnes han demanat plaça durant la preinscripció per cursar un grau mitjà. D'aquests, 4.900 s'han quedat sense plaça. En la segona convocatòria d'inscripció, Educació reforçarà les places de grau mitjà en més de 6.000 places. Per altra banda, en formació superior, hi havia 44.000 places disponibles, les mateixes que l'any passat. Fins a 7.000 alumnes que volien cursar un grau superior no s'han pogut matricular.La setmana passada, elva presentar als centres escolars elpel nou curs escolar. Les pautes estaran en constant revisió i podran variar en funció de com avanci el procés dei la incidència de la. A grans trets, les mesures sanitàries es mantenen de la mateixa manera: mascareta obligatòria a les aules, organització en grups de convivència estable, presencialitat i ventilació.Tanmateix, factors com la pandèmia a la baixa i elvacunada amb pauta completa i la vacunació oberta a tots els grups d'edat majors de 12 anys, han afavorit a la flexibilització d'algunes mesures sanitàries. De moment, els alumnes d'un mateix grup bombolla no hauran de mantenir distància a les aules ni hauran de dur la mascareta al pati i les famílies podran accedir al centre amb mesures de seguretat i la recomanació que estiguin vacunades.

