La secretària de Salut Pública,, ha explicat que una part important dels ingressats des de l'1 de juliol té una pauta decompleta. Això s'explica perquè cada cop hi ha més gent vacunada i, si bé els casos disminueixen, els nous positius que apareixen són en persones vacunades perquè hi ha un gran percentatge de gent que ja ha rebut la pauta completa. Ara bé, els efectes de la vacuna són evidents: la pauta completa de la immunització redueix significativament els ingressos hospitalaris i en UCI, com ha apuntat la doctora.La probabilitat d'ingressar a l'hospital amb lade la vacunació és del 0,06%. Ambla probabilitat d'ingressar és del 0,23% (quatre vegades més) i, la probabilitat és d'un 0,46% (vuit vegades més). Pel que fa a les UCI, un 0,09% de les persones sense vacuna arriben a les unitats de crítics; amb vacunació parcial, la probabilitat és d'un 0,05%; mentre que amb pauta completa la probabilitat és d'un 0,007%. Per tant, ha detallat Cabezas, les persones no vacunades ingressen a les UCI 13 vegades més que les persones vacunades, i les persones amb vacunació parcial, 7 vegades més.Cabezas ha constat que aviat arribarà lai és "fonamental" afrontar-la "de la millor manera possible", és a dir, amb. "Ara és el millor moment per vacunar-se: volem una tardor en què la vida sigui tan normalitzada com sigui possible. A dia d'avui, Catalunya té un 69,1% de persones amb la pauta completa de la vacunació, però també hi ha 338.900 persones que han patit la malaltia i no estaven vacunades, i que per tant també estan immunitzades. Sumant tot això, un 73,4% està immunitzada contra la Covid. Salut creu que cal un milió de persones més per vacunar per arribar al 85% de la població amb pauta completa. "Ho intentarem", ha dit Cabezas.Un percentatge important dels nous casos de Covid-19 està lligat a lai que ara farà dos mesos que van patir la malaltia. Per tant, ara ja podrien rebre la vacuna. "Fem una crida a aquestes persones perquè es posin la dosi única de la vacuna, que els situarà en la millor situació d'immunitat", ha dit la doctora. Concretament, la crida se centra en les persones menors de 40 anys i, també, a les persones en edat escolar, quan falten pocs dies perquè comenci el nou curs. Un 68% de la població entre 12 i 19 anys ha rebut una dosi de la vacuna i el 53% ja té la pauta completa. Salut confia arribar a l'inici de curs amb dos terços dels alumnes vacunats.Cabezas ha negatal Govern sobre eli ha dit que és una mesura que no es pot implantar a nivell de comunitat autònoma. S'ha intentat en diversos territoris i ho han tombat els jutges. A les comissions interterritorials s'està discutint i Cabezas ha remarcat que no es pot aplicar de manera autonòmica sinó estatal. "A nivell tècnic proposem que es mirin totes les possibilitats que puguin tenir influència a nivell de vacunació", ha dit. L'opció del passaport Covid, ha dit Cabezas, s'ha d'estudiar i mirar si pot tenir possibilitats d'implantació a arreu de l'Estat.Pel que fa alsals vacunats, Cabezas ha insistit que la prioritat és augmentar la vacunació. "Estem parlant amb tots els departaments per explorar la possibilitat de veure què podem fer per impulsar la vacunació", ha apuntat. Ara com ara la situació s'està estudiant però "no hi ha res tancat". "Explorem totes les possibilitats per millorar les cobertures de vacunació en gent jove", ha reblat. La doctora ha dit que és "difícil d'articular" i ha dit que no es tracta només d'incentivar les persones perquè es vacunin. "No pensem en donar alguna cosa, sinó com podem fer que els diferents sectors poden ajudar a fer arribar la necessitat de vacunació", ha dit. Salut no pensa, per ara, en oferirper a la gent que es vacuni ara.El subdirector general de vigilància epidemiològica,, ha detallat els canvis en els. Es recomana que els contactes estrets de positiu es facin una PCR als quatre dies, tant si la persona està vacunada com si no. "Una persona vacunada que sigui contacte estret també es pot contagiar", ha remarcat. Les persones negatives que estiguin vacunades, no hauran de fer quarantena. Les persones no vacunades que siguin negatives però hagin estat contacte estret, hauran de fer quarantena de de 10 dies de manera preventiva. Aquestes proves es volen fer de manera centralitzada en alguns punts del territori, mentre que en d'altres es faran al CAP.A l', les persones que no tinguin la pauta completa o no hagin patit la malaltia es recomana que, si són contactes estrets, es facin PCR al quart dia i facin quarantena. Les persones vacunades o que hagin passat la malaltia es recomana fer un test d'antigen tan aviat com sigui possible. "Els contagis a les aules són pocs i es proposarà fer un cribratge a l'aula. Si és negatiu, podran continuar a l'aula; si surt positiu, hauran de fer aïllament", ha dit. Es recomana que aquestes proves d'antigen es facin a la farmàcia i no tindran cap cost per a l'usuari.A les, els contactes estrets no vacunats s'hauran de fer PCR i quarantena. Els vacunats, hauran de fer PCR seriades el dia 0, 4 i 15 i si surten negatiu no hauran de fer aïllament. També es faran cribratges als professionals de residència: els vacunats, hauran de fer proves cada 15 dies, mentre que els no-vacunats es recomanen PCR més freqüents.Aquest divendres deixaran d'estar en vigor aquelles mesures que limiten lesa un màxim de deu persones i també els límits d'en actes de culte, tal com va confirmar ahir el Govern. De tota manera, l'executiu recomana no fer trobades de més de 10 persones per evitar brots. Continuen en vigor, d'altra banda, aquelles restriccions que no afecten drets fonamentals i que, per tant, no necessiten l'aval del TSJC.Lesque es desenvolupin a l’aire lliure en equipaments amb aforament superior a les 10.000 persones, l’aforament màxim passa d’un 30 a un 40%. A més, en instal·lacions i equipaments en espais tancats que tinguin un aforament de més de 10.000 persones, a partir d’ara es permet un màxim d’un 30% de l'aforament.No obstant, es segueix demanant unad'1,5 metres entre assistents llevat que per pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, així com mantenir un control d’aforament per adequar el número d’assistents al compliment de l’espai mínim per persona. El Procicat també demana limitar l’ús de pancartes o altres objectes compartits, així com mesures d’higiene com l’ús obligatori de lao fomentar l’ús de gels hidroalcohòlics.La cinquena onada continua reduint lentament l'impacte alscatalans. Aquest dimecres s'han notificat 19 altes de, amb la qual cosa el total d'ingressats a lesqueda en 297 persones. La xifra baixa per primer cop des de mitjan juliol del llindar dels 300 pacients crítics, però encara queda lluny del centenar d'hospitalitzats que Salut situa com l'escenari de control de la pandèmia.A hores d'ara hi ha 887 hospitalitzats, 51 menys. La resta d'indicadors Covid continuen cap avall.. Durant les últimes 24 hores s'han declarat 1.157 casos nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 970.424. Pel que fa a les defuncions, se'n notifiquen 44 més. 23.655 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.El doctor Jacobo Mendioroz ha detallat la situació de la pandèmia a Catalunya i ha remarcat que s'està descongestionant l'atenció primària i els hospitals, cosa que permet atendre altres patologies que no siguin Covid. Pel que fa a les UCI, Mendioroz ha dit que la situació encara no és "òptima" però que l'evolució és "bona".

