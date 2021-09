El Salvador, primer país del món en adoptar el bitcoin com a moneda legal

s'ha convertit aquest dimarts en elcom a moneda legal a tot el país per a tota mena de transacció. Es podrà utilitzar a la vegada que el dòlar, l'actual divisa del país. El controvertit i polèmic president del país centreamericà,, ha defensat la mesura amb l'objectiu de reduir els costos en els enviaments de remeses, atreure la inversió estrangera i impulsar el consum intern.Al juny, l'Assemblea legislativa del país havia aprovat la llei que permetia l'ús de la. En concret, la llei aprovada recollia que l'ús de la moneda virtual serà "sense restriccions, amb poder alliberador i il·limitat eni a qualsevol títol que les persones naturals o jurídiques públiques o privades vulguin realitzar".La llei aprovada recull que, amb poder alliberador i il·limitat en qualsevol transacció i a qualsevol títol que les persones naturals o jurídiques públiques o privades vulguin realitzar". Això vol dir que el bitcoin es podrà utilitzar per a tota mena de transacció, ja sigui per pagar impostos, demanar una hipoteca o abonar un deute.La llei que ha entrat en vigor aquest dimarts estableix que la taxa de canvi entre el dòlar i el bitcoin serà establerta pel mateix mercat. Tot i això, per a fets comptables se seguirà usant el dòlar com a referència, tal com ha recollit el diari salvadorenc La Premsa Gràfica.Una altra de les problemàtiques que ja s'han notat en aquest primer dia deha estat els problemes tècnics, que també ha generat protests. De moment, però, una de les grans multinacionals de la restauració,, ja ha explicat que acceptarà la criptomoneda per pagar a El Salvador.

