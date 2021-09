Revelen els detalls del pla previst en el cas que es mori Elisabet II

Els protocols de successió i de repòs del fèretre

Una frase posarà en marxa un dels plans menys esperats de tot el món.són les sis paraules que inicien l'operació de protocol més complexa del planeta:És elper al regne britànic.i escolti aquesta frase. Serà la primera comunicació oficial a un càrrec públic fora de l'àmbit de la família reial. A partir d'aquí, tota una riuada de trucades i correus electrònics seran enviats a ministres i alts funcionaris de rellevància perquè coneguin les funestes notícies.El mitjà especialitzat Político, qui ha revelat tots aquests detalls del pla, assegura que l'esborrany d'aquest correu electrònic ja està escrit. Un cop s'hagi enviat aquest missatge, totes les banderes del Regne Unit situades a Whitehall -la zona parlamentària- hauran de baixar fins a mitja asta, com a màxim, en 10 minuts., donat el cas de no disposar personal suficient per a realitzar-ho en aquest temps. El pla, expliquen, "no ha estat revisat amb urgència" per l'estat de bona salut de la Reina., llavors, emetrà una notificació oficial que farà pública la notícia a tots els ciutadans britànics. En el cas del primer ministre, serà l'únic que es podrà pronunciar al respecte sobre la pèrdua d'Elisabet II.Un cop passi això, les cambres parlamentàries britàniques, d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord hauran d'aturar tota la seva activitat.Un minut de silenci es realitzarà a tot el territori britànic, a més de multitudinàries salves que seran disparades pel Ministeri de Defensa -és a dir, pels cossos de seguretat i les forces armades- a tota la nació.-que no ha estat del tot especificat- que afectarà les xarxes socials, impedint cap piulada o repiulada des dels comptes oficials, a més de tenyir-se tots aquests comptes de negre.El pla contempla diverses alternatives en el cas que Elisabet II mori en una localització o en una altra. Si mor a la seva residència de, s'activarà una, que durà la reina a Londres en tren, on serà rebuda pel primer ministre britànic. Si perd la vida a, també arribarà en tren. En el cas que no sigui possible el tren, s'activa l'per dur el fèretre en avió fins a la capital.El príncepserà protagonista de tots els detalls d'aquest pla, situant-lo en l'ull de l'huracà. En primera instància haurà de reunir-se amb el primer ministre i després marxar al servei commemoratiu "espontani" que es farà en honor a la reina a la Catedral de Saint Paul, a Londres.El protocol estableix que en Carles podrà ser proclamat sobirà del Regne Unit l’endemà (anomenat D+1). La seva responsabilitat principal vers la nació, però, serà la de dirigir-se a la població a les sis de la tarda del mateix dia que mori la reina. La qüestió, però, és que passaria si Elisabet II mor a la tarda.No serà fins 10 dies després de la seva mort que es podrà realitzar un funeral d'estat per a la monarca. Carles, proclamat rei, haurà de realitzar una gira per tot el Regne Unit. El fèretre arribarà almarxarà en processó pública fins al palau de Westminster. Allà es farà la capella ardent per a tots els súbdits, que podran anar-hi durant tres dies seguits. El funeral està previst a l'Abadia de Westminster i ella serà enterrada a la Capella Commemorativa del Rei George VI del Castell de Windsor, al costat del seu marit.

