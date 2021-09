La nova programació de TV3: un «late night», una sèrie de ficció i un programa de música

Els nous programes de TV3



Els informatius seguiran sent pal de paller de la cadena

carregada de novetats i una programació marcada per la tornada dels programes més emblemàtics de la televisió pública. La cadena, però, presenta tres programes nous que aterraran a les pantalles aquesta tardor: un nou late night show, una nova sèrie de ficció i un nou programa de música. El retorn de, amb quatre nous episodis dedicats al, també és part de la graella estrella de la nova temporada. Els nous capítols arribaran el 2022., on es descobriran històries creuades que passen simultàniament en una sola nit i en un mateix espai. En aquesta comèdia, la música sacseja una coctelera d’històries independents que es barregen i en què els protagonistes alliberen per un instant el seu ésser veritable. Comptarà amb cares conegudes com Roser Tapias, Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Paula Malia i Joan Dausà.L’actorserà l’encarregat de conduir aquest nou espai,, de vuit capítols, que té la música i l’humor com a principals protagonistes. Artistes consagrats, nous talents i cares conegudes, però amb no gaire destresa per al cant, acompanyaran Labanda durant els 30 minuts de programa, interpretant grans hits dels karaokes mentre van en cotxe.Oriol Parreño conduirà el nou late night de TV3 per explicar una nova cara dels convidats que passaran per l'espai, com Jorge Cadaval, Josep Cuní, Santi Millán, Sor Lucía Caram, Sergi López i Martina Klein. L'espectador assistirà a les reunions de guió on es prepara el programa i anirà veient com el presentador s'imagina com serà l’entrevista amb un dels convidats.A part d'aquestes tres novetats, la televisió pública també incorporarà un espai per a la cuina sana anomenat, que convidarà l'espectador a replantejar-se els conceptes aparentment tradicionals sobre alimentació.Lloguer a primera vista serà un nou reality en què un hoste jove i un de gran hauran de conviure sota el mateix sostre sense que es coneguin de res. La intenció de TV3, segons expliquen, és fer palesa les diferències generacionals. L'espai estarà conduït perper la seva banda, buscarà que l'audiència doni un cop d'ull a la sexualitat des d’una visió feminista i LGTBIQ+.

