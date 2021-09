La nova vida de Xavier Novell

Un bisbe poc estimat a Solsona

Vincle amb la parròquia de Súria

ha capgirat la seva vida als 52 anys, després d' haver penjat el bàcul de bisbe de Solsona i els hàbits de sacerdot . Ordenat l'any 1997, el seu periple eclesiàstic ha estat marcat per haver esdevingut un bisbe jove ambi una ferma decisió de fer públics els seus postulats, encara que generessin renou social i polític. Ara, s'haDesprés de aquest dilluns-, Novell s’ha fet fonedís un cop sabuda la notícia de la seva relació sentimental, una informació que ell mateix va admetre que no es podia amagar i que seria publicada tard o d’hora, tot i no voler explicar-la obertament el dia que el Bisbat de Solsona la va donar a conèixer. El silenci de les institucions eclesiàstiques en aquest cas també clama al cel A Tàrrega, on hi viuen els seus pares, no se l’ha vist ni tampoc a, localitat originària del seu progenitor, diaca a la capital de l’Urgell i un catòlic fervorós fins al punt de dirigir-se al seu fill com a "pare" quan l’acompanyava en les misses que celebraven conjuntament.Al bisbe emèrit tampoc se l’ha reconegut per Montclar (Urgell), on hi té familiars, ni per Manresa, però. De fet, segons fonts consultades per aquest diari, Novell ja ha mantingut un parell d’entrevistes per arrencar amb la seva nova vida. Com a enginyer agrònom,, a la comarca de l’Urgell, també vinculada al sector agroalimentari. On establirà la seva residència a partir d’ara és encara una incògnita. Les empreses a qui el bisbe emèrit s'ha dirigit són a prop del domicili familiar.Novell ha conviscut amb lai ambatès que la seva manera de veure i practicar el catolicisme s’allunyava de les tesis d’alguns capellans de la zona, defensors d’una Església com la que encarnava Antoni Deig i Clotet, el bisbe catalanista estimat pel tarannà proper, que va deixar empremta a les parròquies solsonines més enllà de la seva trajectòria en aquesta petita diòcesi, del 1990 al 2001. Novell ha estat mirat sovint des de la comparació amb els seus antecessors i des de l’òptica majoritària d’una societat que, i en aquestes mirades no hi ha sortit ben parat.No ha estat un capellà molt estimat ni serà recordat com un sacerdot carismàtic, encara que la seva darrera decisió com a prelat encaixa en les tesis que defensen una Església oberta i adaptada als nous temps del segle XXI i al món occidental, on la crisi de vocacions sacerdotals és cada cop més severa. Novell ha canviat la seva vida per l’amor a una dona, l’escriptora surienca Sílvia Caballol , encara que manté la creu de ser una figura mediatitzada que ara, amb la seva insòlita renúncia -mai abans un bisbe català havia deixat la responsabilitat per un motiu com aquest-, ha omplert encara més les xarxes de comentaris.De Caballol se n'ha dit aquests dies que havia estat contractada pel bisbat per fer formacions sobre l'existència del diable -una de les seves especialitats i una tesi defensada per Novell, que era l'exorcista de la diòcesi- i que així s'haurien conegut. Dues fonts del bisbat, però, ho neguen a aquest diari.El fet que la parella de Novell, la primera que té en tota la seva vida, sigui unarebla un relat mediàticament llaminer que es completa amb les declaracions d’alguns excompanys seus sobre "possessions demoníaques", unes sospites que es vinculen amb les tasques d’exorcista que el mateix bisbe feia a la diòcesi. Novell haurà de conviure per sempre amb l’etiqueta de ser el capellà que es va enamorar.

