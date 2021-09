Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que estudïi la implantació delper accedir a la cultura i la restauració, una mesura que ja s'aplica a França, Itàlia, Portugal, Grècia i altres països. Ho ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a Catalunya Ràdio, amb l'argument que "ara sí que tothom s'ha pogut vacunar".La número dos de Salut ha dit que, tot i que els tribunals han tombat els plans d'altres comunitats autònomes per aplicar la mesura, amb unaimpulsada per l'executiu espanyol sí que podria aplicar-se.Posteriorment, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha matisat que "no es tirarà endavant cap mesura discriminatòria, però cal pensar maneres d'incentivar la vacunació", quan encara queda un 17% dels catalans sense cap mena de protecció contra la Covid Sobre l'anunci de Cabezas, Plaja ha assegurat que el que "segurament volia dir" és que sempre és positiu conèixer quin posicionament té l'Estat espanyol sobre qüestions com aquestes, però el passaport Covid ara "no està damunt la taula" de l'executiu català.Salut també preveu donar incentius als vacunats, com ara descomptes en espectacles culturals o en serveis com els albergs juvenils. A més, des de fa dies es crida les persones que encara no s'han immunitzat i s'estan habilitant les, una iniciativa que comença aquest dimecres a l'Autònoma.Preguntada per l'oci nocturn, Cabezas ha destacat que cal "assegurar" el que és "essencial per a la salut i la societat, que és l'educació, obrir bé el curs escolar". "Hem de veure què passa en aquest inici del setembre i quina repercussió té aquest inici de curs en les dades epidemiològiques".

