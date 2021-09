"Arribem amb la feina feta", explicava durant la presentació delel nou conseller d'Educació,. Poques hores abans de l'obertura de les aules, tothom està a punt per afrontar el nou curs que, de nou, estarà marcat per la. Cal dir que, a diferència de fa un any, el context és molt més favorable: amb el 80% de la població de Catalunya ja vacunada i la incidència de la pandèmia a la baixa. És determinant, també, l'experiència que han obtingut els professionals, les famílies, els alumnes i el Govern, en la gestió i funcionament dels centres educatius en un escenari d'Els protocols establerts per lahan demostrat que les escoles són segures. Per aquest motiu, des d'mantenen l'aposta per la. El miratge d'un possible retorn a la "normalitat" s'ha vist estroncat per l'arribada de lai la seva perillositat. Davant d'això, el Govern es manté prudent i manté l'obligatorietat de la mascareta a les aules, la ventilació dels espais i l'organització de l'alumnat en grups bombolla. Encara que, les bones condicions per l'obertura de la vacunació en tots els grups d'edat majors de 12 anys, han permès flexibilitzar algunes de les mesures del pla d'actuació. En repassem tots els detalls a continuació:Sí, es manté l'organització en grups de convivència estable per la facilitat en la traçabilitat dels casos positius. La gran diferència respecte al curs passat, és que els membres d'un mateix grup no hauran de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres. Només s'haurà d'establir quan terceres persones (docents o altres grups) entrin en contacte amb el grup. En aquestes situacions, caldrà seguir les mesures de protecció: distància, ventilació i ús de mascareta.Els grups de matèries optatives d’educació secundària i postobligatòria, així com l’ensenyament de la religió, no es poden considerar com a grup de convivència estable. Per aquest motiu, cal garantir la distància d’1,5 metres, la ventilació i l’ús de mascareta.No és obligatori l'ús de mascareta en alumnes de 1r i 2n cicle d'educació infantil (0-6) anys. En canvi, sí que és obligatòria en alumnes de 1r a 6è de primària, educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults. També pel personal docent i no docent. Només es pot prescindir de la mascareta quan al pati hi hagi un únic grup de convivència estable.Salut estableix una llista de símptomes que en cas de patir-los, l'alumne o professor no ha d'assistir al centre educatiu: febre per sobre de 37,5 graus, tos, dificultat per respirar, fatiga, dolors musculars, mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust.El mal de coll o el refredat nasal són habituals en infants, per aquest motiu, només s’han de considerar símptomes potencials de Covid si hi ha febre o algun dels altres símptomes mencionats anteriorment. Tampoc s'ha d'assistir al centre si ets contacte estret amb un positiu confirmat o que tingui simptomatologia en els 10 dies anteriors.Arribat el cas, l'alumnat de 12 anys o més amb la pauta completa no s’ha de confinar. En canvi, els menors de 12 anys i els alumnes que no estiguin vacunats, s'han d'aïllar a casa i seguir les classes a distància, amb material facilitat pel centre escolar i el professor.Sí, enguany el pla d'actuació permet celebrar festes escolars amb familiars i diferents grups de convivència de la mateixa escola. Això sí, cal que sigui en un espai exterior, amb mascareta i distància. Tampoc hi està permès menjar ni beure. Pel que fa als espais interiors, es poden celebrar festes amb diferents grups de convivència estable, però sense la participació de les famílies.Els infants han de mantenir la desinfecció de les mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després dels àpats, després d'anar al lavabo, posterior a qualsevol mena d'activitat i en la sortida al pati. Els centres han d'habilitar punts de rentat amb sabó, dosificador i tovalloles d’un sol ús. La desinfecció dels espais ja no cal fer-la de manera continuada i després de cada ús de les aules. Ara, el protocol estableix que s'ha de fer al final de la jornada.Segons Sanitat, les evidències mostren que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s'havia considerat en un inici. Per aquest motiu, es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa "sempre que es compleixin les condicions d’higiene". La ventilació és una de les principals mesures de prevenció, segons Sanitat, per tant, es manté de la mateixa manera.El protocol deixa en mans dels centres la decisió. Recomana que es faci seguint totes les mesures de protecció. El pla sí que especifica que si l'entrada i sortida es fa pel pati, la família pot acompanyar l'alumnat sempre que compleixi la distància i digui mascareta. Per altra banda, es manté l'entrada i sortida de les escoles de manera esglaonada.Sí. Els centres poden dur a terme les sortides i colònies seguint les mesures de prevenció i seguretat sanitària. També tornen les activitats extraescolars, però amb un aforament màxim de 15 persones. Es recomana que comencin a partir del mes d’octubre per donar un marge de temps als centres per organitzar-les.En aquest punt, el protocol de la Generalitat és poc concret. Les trobades d’inici de curs amb les famílies hauran de ser, preferiblement, en format virtual. Tot i que està permès fer-les en format híbrid, seguint les mesures sanitàries. El format presencial només es podrà fer si és en un espai obert i ventilat del centre, on es respecti l'aforament i les mesures sanitàries. Pel que fa a les reunions i entrevistes entre una sola família i el professor, es permet la presencialitat amb mascareta, distància i ventilació.

