Novell es va reunir diverses vegades amb el Papa abans de renunciar

Una personalitat complicada

La "versió" satànica

Francesc avala els exorcismes

Elde Solsona,, es vadiverses vegades a Roma amb elabans de prendre la decisió definitiva de renunciar a governar la diòcesi, segons expliquen fonts episcopals recollides per. Però malgrat aquestes trobades -algunes fonts referencien dues reunions en els darrers mesos- ni l'autoritat del pontífex ni tot el poder simbòlic que sovint exerceixen la basílica deo la magnaficència de les columnes de Bernini, Novell no va recular en la seva decisió d'abandonar el bàcul de Solsona i acabar penjant els hàbits.El seu cor estava ja molt lluny d'allí. Novell manté una relació sentimental amb unade Súria,de 38 anys, que treballa actualment en una ONG, una autora de novel·les -algunes de temàtica eròtica i satànica-, divorciada i amb dos fills, antiga monitora de ioga i experta en tècniques de relaxació. Novell i Caballol viuen junts a, segons asseguren diverses fonts.Des que va comunicar la seva decisió, Novell va mantenir contactes al més alt nivell a. Es dona per fet el paper rellevant jugat pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, en aquests contactes. Omella és president alhora de la(CEE) i pertany a la Congregació dels Bisbes, l'organisme pontifici que prepara els nomenaments episcopals i manté vincle amb els prelats d'arreu del món. Però fins ara, ni la CEE ni la Tarraconense han badat boca sobre el cas. El bisbe de Vic,, que administra Solsona en aquest període de transició, va mostrar la sevapels fets i aquest dilluns ha emès un comunicat dient que "continuaran pregant" per Novell, i que és ell qui ha de corroborar les notícies aparegudes.Laa amb què Roma va acceptar la renúncia, després de les trobades esmentades amb el Papa, podria atribuir-se a un acord tàcit a canvi que Novell no donés explicacions sobre la renúncia. Segons ha pogut saber, l'eclesiàstic va explicar a un grup de sacerdots de laque no podia ser explícit sobre els motius de la seva renúncia per indicacions de la Santa Seu, però que. Dues setmanes després de la sorprenent nota del bisbat comunicant que elhavia acceptat lade Novell, els feligresos de la diòcesi i, de fet, tota l'Església catalana no acaben de digerir encara uns fets que superen les millors novel·les de ficció.Totes les fonts consultades coincideixen en un punt: Xavier Novell té una personalitat molt. La seva trajectòria, en què va passar de mantenir posicions molt progressistes els anys noranta (en favor de lai de l's) a unes de molt conservadores després dels seus estudis de doctorat a Roma, ha desconcertat. Jove i impetuós, va conquerir el bisbe Jaume Traserra, que el va fer secretari i canonge i després el va recomanar amb èxit per succeir-lo a Solsona.Era l'any 2010. La seva figura va incomodar des del primer moment als seus companys d'per la seva ànsia d'aparèixer als mitjans i les seves polèmiques per unes declaracions que mai se situaven en un espai moderat. Primer desmarcant-se del procés, després molt a favor. I sempre mantenint un discurs enmolt intransigent, com quan va assegurar que l'absència d'una forta figura paterna era un dels elements que explicaven l'. Una de les moltes polsegueres que va aixecar. De fet, Novell s'ha mostrat partidari dels, que avalen els sectors més retrògrads de l'Església espanyola, com és el cas dels bisbes(bisbe d'Alcalà d'Henares) i(Sant Sebastià). El Vaticà i el papa Francesc en són obertament contraris.A l', són molts els qui creuen que Novell mai havia d'haver estat ordenat bisbe, quei prou maduresa personal. Fins i tot hi ha veus episcopals que consideren que no havia d'haver estat ordenat sacerdot. En aquests moments, segons fonts episcopals, elmanté encara un fil de contacte amb Novell, però aquest estài mostra poca predisposició a reunir-se amb els responsables diocesans.Els darrers dies, s'han sentit veus dins del bisbat de Solsona i en alguns de propers que apunten cap a una versió com a mínim sorprenent per a qui no estigui familiaritzat amb els sectors més tradicionals de l'Església. Segonsamb responsabilitats curials, el cas de Novell no seria el típic d'un trencament del celibat per un enamorament, sinó una "infestació per" atesa la seva alta responsabilitat i el perfil de Caballol. Ras i curt: Novell estaria "posseït" pel maligne i caldria exorcitzar-lo per alliberar-lo de "les urpes deLes fonts diocesanes que asseguren això lliguen alguns elements: l'interès de l'escriptora Sílvia Caballol pels. De fet, la seva darrera novel·la, El infierno en la lujuria de Gabriel, tracta d'un home que sembla posseït i que coneix una psicòloga, Helena. De l'interès de Novell pel dimoni se'n té clara constància. Tots els bisbats tenen unPerò en el cas de Solsona, va ser el mateix Novell qui va assumir aquesta delicada responsabilitat el 2015 quan hi havia diversos bisbats catalans que, per deixadesa, no tenien exorcista nomenat . El juny del 2017, Solsona va acollir un recés de "guarició i alliberament" adreçat a mossens i a laics, i que tenia com a objectiu exposar un seguit de coneixements per barrar el pas a la voluntat del maligne . La diòcesi ha acollit diversos actes relacionats amb aquest assumpte mentre ell l'ha dirigida.Aquest interès de Novell, però, no està tan allunyat de la posició vaticana. En diverses ocasions, Roma ha recordat que cal no abaixar la guàrdia quan es tracta del diable.va deixar astorat tothom quan el 1972 va dir literalment que "per alguna esquerda ha entrat el fum de Satanàs a l'Església". Francesc ha recordat en algunes ocasions que cal ser vigilants amb elEl març del 2017, Francesc va exhortar els confessors a consultar amb els exorcistes en cas que es trobessin amb casos de. Fonts eclesiàstiques han especulat amb la possibilitat que en el decurs de les seves trobades el Sant Pare hagués instat Novell a sotmetre's a un exorcisme per reconduir la seva situació personal.Novell ha anat darrere del dimoni més d'una vegada i hi ha capellans que defensen que practicar exorcismes i atansar-s'hi pot acabar "contaminant" a qui ho fa. Ara alguns diuen que finalment ha trobat el diable., va prometre Novell el dia que va prendre possessió de la diòcesi de Solsona, l'any 2010. Sens dubte, ho ha fet. Però segurament ni ell mateix podia sospitar fins a quin punt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor