Aragonès inclou Torrent a la taula de diàleg a l'espera que Junts decideixi els seus noms

Laes tornarà a reunir a, amb tota probabilitat, al Palau de la Generalitat, perquè el Govern vol dotar de la "màxima institucionalitat" la segona sessió de la mesa de la negociació amb l'Estat. La primera es va celebrar a la Moncloa el 26 de febrer del 2020 , just abans de la irrupció de la pandèmia. I en el treball de preparació de la cita entre executius, el català ja té perfilada bona part de, que serài estarà encapçalada pel president,Tal com han confirmat diverses fonts governamentals a, a banda del president, també hi serà la consellera de la Presidència,-que ja assumeix el lideratge de la comissió bilateral Estat-Generalitat-, i el conseller d'Empresa i Treball,, tots dos en representació d'ERC. Per la banda de Junts, els noms encara no estan decidits, com apunten a l'entorn del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i també des del partit. En públic, la portaveu de la formació, Elsa Artadi, ha emès el mateix missatge. A Junts diuen que volen saber abans siserà finalment a la cimera de Barcelona.Fonts consultades per aquest diari apunten que, si el president espanyol se suma a la reunió de la setmana que ve,capitanejaria la part de Junts a la mesa, i també guanyen enters per ser-hi la consellera d'Exteriors,, i la de Recerca i Universitats,. Serien tres representants per cada formació que integra l'executiu de coalició i paritat de gènere, dos condicionants que Aragonès s'exigeix complir.En el cas d'ERC, tots els representants que seuran a la taula de diàleg tenen carnet de partit. En el cas de Junts, podria ser que no fos així., figura independent com Alsina i persona de la màxima confiança de-amb ascendent creixent al Govern-, ha aparegut en algunes travesses, per bé que no està previst que participi a la sessió amb l'executiu estatal per enfilar una solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.Si qualsevol imponderable afectés la composició de gènere de la delegació catalana, a ERC es manté a la reserva la incorporació a la taula de la consellera d'Acció Climàtica,. El que està descartat és que s'hi sumi el conseller d'Interior,, per bé que havia presidit elen la legislatura que va finalitzar el 2017.A Palau i al partit asseguren la presència d'Aragonès en la reunió de la taula de diàleg d'aquest setembre , encara queno hi sigui present, un extrem que no entra en els plans de la Generalitat. Aquest dilluns la Moncloa ha condicionat la presència del president espanyol al contingut de, que encara no ha transcendit. Ara bé, ERC ha avisat l'executiu central que el líder del PSOE ha de complir els compromisos adquirits. No fer-ho, ha apuntat la secretària general adjunta dels republicans,, farà "més difícil" la negociació dels. Al seu torn, Artadi ha considerat "imprescindible" que Sánchez sigui a Barcelona . La seva absència, afirmava la portaveu de Junts, seria un exemple que "menysté la Generalitat, les institucions i la mateixa taula".I en quin context polític s'arriba a la represa de la mesa de negociació amb l'Estat? El Govern s'ha conjurat per tancar files amb un missatge unívoc més enllà dels posicionaments de partit - la jornada de treball i coordinació a la Vall d'en Bas va transmetre aquest voluntat - mentre Aragonès està en contacte aquests dies amb la Moncloa per preparar la cimera, a la qual hi portarà l'-amb la proposta de referèndum acordat com a principal proposta- i l'com a via per resoldre la judicialització del procés. El president de la Generalitat ha posat èmfasi en donar recorregut a la mesa amb una feina prèvia per. Abans de la setmana que ve, el Govern preveu posar en marxa l', amb alguna "escenificació".Mentrestant, aquest dilluns ERC ha demanat "" la força de la mobilització lacap a la taula de diàleg. La cúpula republicana entén que l'independentisme no ha de cometre l'"error" de fer de l'Onze de Setembre un altaveu crític a l'estratègia de negociació amb l'Estat i ha demanat als seus socis independentistes treballar per al "". En paral·lel,ha enviat una carta als inscrits al, centrada en enfortir l'ens que presideix i abonar la via confrontació amb l'Estat, en què assegura que "no hi ha dreceres edulcorades, suaus i innòcues", en clara referència a la negociació amb la Moncloa.

