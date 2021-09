Més de 100 artistes catalans i internacionals confirmats per la Mercè 2021

Un total decom Buhos i Stay Homas però tambécom La Dame Blanche, actuaran als espais del BAM, l'Acció Cultura Viva i el Música Mercè. En una edició encara amb precaucions per la Covid, l'Ajuntament de Barcelona ofereix un aforament dede la ciutat com el Grec, els Jardins del Doctor Pla i Armengol o, la fàbrica d'Estrella Damm, l’Estadi Olímpic o el Camp de la Vall d’Hebron.Així mateix hi actuaran personatges com Nuria Graham, Oques Grasses, Joana Serrat & The Great Canyoners, The Crab Apples, Pau Vallvé, Renaldo & Clara, Los Enemigos, Cristian de Moret, Senior i El Cor Brutal, Power Burkas, Clara Peya, Judit Neddermann, Nueva Vulcano, Núria Graham, i molts més.Es podran reservar a partir del 14 de setembre, a través de la web de la Mercè, un màxim de dues localitats per trams horaris i espais, no per actuacions.i demana anul·lar-les si no s'hi assisteix. L'Ajuntament de Barcelona demana responsabilitat i proposaper als concert de la Mercè que se celebrarà del 23 al 26 de setembre a Barcelona.El delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Granados, afirma que la programació musical de la MercèEl festival Acció Cultura Viva, ha creat el seu cartell mitjançant un procés participatiu a partir de l’escolta de més de 1.000 propostes. La programació compta amb el protagonisme d’artistes amb expressions de gènere queers, no binàries i dissidents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor