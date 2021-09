El TSJC ordena que no es prioritzi el català a la selectivitat del setembre

El(TSJC) ha tornat a ordenar que no es prioritzi el català a les proves de ladel setembre, com ja va fer fa uns mesos als exàmens del juny. La sala contenciosa-administrativa ha enviat un requeriment específic, "amb les advertències legals", perquè s'especifiqui als tribunals d'avaluació de les(PAU) que no es pot prioritzar fer la prova en català, sinó que s'han d'oferir els exàmens en totes les llengües oficials sense que l'alumne ho hagi d'especificar.D'aquesta manera, el TSJC manté lesque ja va acordar el 7 de juny, en aquell cas amb motiu de la primera convocatòria de la selectivitat. En concret, s'acorda la suspensió del punt 1.2.2. del tercer paràgraf de les Instruccions sobre el funcionament dels tribunals de les PAU, que estableix que els exàmens es repartiran de manera predeterminada en català i, si l'alumne ho vol, se li lliurarà en les altres llengües oficials. El cas neix d'un denúncia de l'entitat espanyolista "".El TSJC considera que l'elecció de la llengua dels exàmens "no pot venir determinada per l'administració", sinó que han d'estar disponibles en les tres llengües i s'oferirà de manera individual a l'alumne l'opció d'escollir-los en l'idioma oficial que estimi". En aquest sentit, requereix el president i secretari del(CIC) perquè compleixi la interlocutòria. Els jutges consideren que l'actual model vulnera el dret dels estudiants a examinar-se en castellà o aranès.La decisió del TSJC al juny no va tenir cap impacte en la selectivitat. Només eldels alumnes -el mateix que en altres anys- va demanar per la prova en castellà, mentre que la resta va optar pel català. Caldrà veure quin impacte té en les proves del setembre, que comencen aquest dimarts.

