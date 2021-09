Puigdemont crida a enfortir el Consell per la República per «guanyar el futur embat»

L'expresident de la Generalitatha enviat aquest dilluns una carta als membres delen què demana enfortir aquest òrgan per "guanyar el futur embat amb l'Estat espanyol". El líder de Junts argumenta que els membres del Consell han de "seguir amb el camí indiscutiblement transcendent, amb capacitat determinant per al futur del país" iniciat amb la creació d'aquest òrgan.En la missiva Puigdemont crida el moviment independentista a preparar-se "per a la fase en què la resposta de l'Estat torni a ser un no a tot, i mantingui lai l'amenaça sobre milers de ciutadans de Catalunya". A més, en aquest sentit, afegeix que "la repressió ha esdevingut permanent".L'expresident defensa "la" perquè assegura que "és una realitat inevitable per la qual hem de passar si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació sobirana i independent", i afegeix que Catalunya no serà reconeguda com a nació "sense lluitar-la als carrers, places i institucions del país"."Els quatre anys que ens precedeixen ens han ensenyat moltes coses, algunes que intuíem i d’altres que desconeixíem. Avui tenim el deure de posar tot aquest aprenentatge en l’organització de la defensa de laper tots els mitjans democràtics i no-violents possibles", defensa.

