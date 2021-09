Oriol Mitjà revela quin és «el lloc més perillós» per agafar la Covid

Altres notícies que et poden interessar

ha explicat aquest dilluns quin és "el lloc més perillós" per a contagiar-se de Covid-19. En una entrevista a El Món a RAC1, el doctor ha assegurat que es tracta de. "He tingut l'oportunitat de fer una auditoria en gimnasos", ha remarcat. L'epidemiòleg argumenta que "s'hi ajunta molta gent fent, més o menys ventilat" i "en el moment en que les partícules exhalades per una persona es concentren molt, el risc de transmissió és molt alt".Mitjà ha insistit que "malgrat anar amb mascareta", el risc de contagi és enorme perquè "és un altre mecanisme de transmissió per aerosols". Així,. L'investigador ha explicat que "per normativa, en un país desenvolupat com el nostre, gairebé tots els edificis i infraestructures estan dissenyats com perquè la ventilació vagi renovant l'aire, però hi ha algunes situacions comper a les quals recomana "que es comprin un mesurador del CO2 que val 20 euros".En la mateixa entrevista, Mitjà ha defensataquesta mateixa setmana. El cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de Can Ruti sosté que, amb les bones dades de la pandèmia actuals, el sector hauria de tornar a aixecar la persiana amb mascareta, ventilació i mesuradors de CO2. A més, per a aquests espais creu que s'hauria d'exigir elals clients.

