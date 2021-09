La cinquena onada continua a la baixa amb la vacunació estancada

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.730.369 ( +1.656 ) 82,2% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.428.645 (+5.147) 79,1% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 241.377 (-26.822) Actualització: 06/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.380.873 (+159) REBUIG A LA VACUNA 80.742 (+383) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.177.140 Dosis Moderna/Lonza: 1.215.363 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.627.724 Dosis Janssen: 339.835 Actualització: 31/08/2021

CONTAGIS 968.488 (+364) INGRESSATS 959 (+25) UCI 321 (-3) DEFUNCIONS 23.561 (+14) Rt 0,75 (-0,01) REBROT EPG 111 (-9) VACUNACIÓ DOSI 1 5.730.369 (+1.656) DOSI 2 4.804.536 (+4.634) Actualització: 06/09/2021

La cinquena onada de la Covid continua anant a la baixa, amb. En les últimes 24 hores només 1.656 persones s'han administrat la primera dosi de la vacuna i 5.147 han completat la seva pauta. Hi ha moltes dosis a les neveres i Salut fa una crida constant a immunitzar-se, quan algunes veus com la de Jaume Padrós, degà del Col·legi de Metges, ja reclamen el passaport sanitari per accedir a determinats espais públics.En l'última setmana han passat pels punts de vacunació 241.377 persones, 26.822 menys que en els anteriors set dies, una dada que reflecteix el ritme declinant de la immunització quan alguns experts ja alerten delAquest dilluns Salut ha notificat un lleuger augment de 25 ingressats per la malaltia que ha sacsejat el sistema hospitalari durant el darrer any i mig. La resta d'mentre els crítics es mantenen estables. En les últimes 24 horesi el total de pacients ingressats a les UCI és de 321.Elsvan a la, si bé podrien augmentar perquè des d'aquest dilluns es tornen a fer proves als contactes estrets dels positius . Durant les últimes 24 hores s'han declarat 364 casos nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 968.488. Pel que fa a les, se'n notifiquen 14 més. 23.561 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.L'baixa lleugerament fins ai eltambé segueixavui 9 punts, fins als 111. El 3,85% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies passa de 167,07 a 155,90, mentre que a set dies passa de 66,06 a 60,81.

