El degà del Col·legi de Metges reclama activar el passaport Covid

Ara que som en nivells baixos de contagi comunitari crec que ja és arribada l'hora d'activar el passaport de vacunació Covid-19 i la seva aplicació selectiva @govern Catalunya és a la cua. Cal fer-ho per molts motius,també per auctoritas pedagògica. És molt important per al futur — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) September 5, 2021

El president del Col·legi de Metges de Barcelona,, ha reclamat aquest diumenge al govern espanyol que activi elper a restringir l'accés dels no vacunats a determinats espais."Crec que ja és imperiosa la necessitat d’activar el passaport de vacunació Covid-19 i la seva aplicació selectiva", ha defensat a Twitter. El certificat sanitari s'ha implantat en diversos països europeus, entre els quals, on es demana mostrar-lo per poder accedir a espais interiors de restaurants o als transports interurbans.A Espanya comunitats com ara Galícia o Canàries van intentar implantar aquest certificat però els tribunals de justícia ho van tirar enrere . El Ministeri de Sanitat no s'ha mostrat partidari de prendre la mesura, almenys fins que els nivells de vacunació siguin més elevats.

