Novell va plegar de bisbe de Solsona per una relació sentimental

Dues setmanes després comencen a aflorar les "raons estrictament personals" de lade bisbe de Solsona. Un adéu que va provocar, en paraules de l'actual administrador diocesà, el bisbe de Vic Romà Casanova, una "perplexitat" que ara ja es comença a entendre. Fa temps que Novell manté una relació sentimental amb una dona, fet que l'ha dut a renunciar a la seva vida canònica.Així ho ha avançat el portal especialitzat ReligiónDigital i ho ha pogut confirmar aquest diumengea través de diverses fonts del bisbat. "". Aquestes són paraules que el periodista religiós Jesús Bastante va posar en llavis de Novell el passat 30 d'agost. Així, les especulacions que fa dies que se sentien a la diòcesi i en cercles de l'Església ja tenen nom i cognoms: l'escriptoraNascuda ael 1983, ambde professió, Caballol es defineix com "una persona que anhela viure la vida al màxim, buscadora d'emocions i sensacions noves". És 14 anys més jove que Novell, que ha complert ja els 52 anys, i des del divorci que, al Bages, on ara l'acompanyaria Novell.Novell ja està buscant feina pel Bages i ha enviat el seu currículum a algunes empreses del sector agrari. El fins ara fa poc bisbe és enginyer tècnic agrícola de formació.Caballol ha escrit diversos llibres, alguns d'ells. "Una autora dinàmica i transgressora que s'ha fet un forat al món literari per posar del revés totes les nostres". Així la defineix l'editorial amb què publica les seves novel·les eròtiques. També escriu sobre. El perfil de l'escriptora ha afegit "perplexitat" en entorns clericals, més encara tenint en compte la rigidesa de Novell com a bisbe.És una dona especial per a. Va carregar contra la llei de l'eutanàsia , va relacionar l'homosexualitat "amb l'absència de la figura paterna", va defensar el dret a l'autodeterminació la tardor del 2017 i tenia tota la diòcesi en contra, fins al punt que van fer una festa quan va renunciar al càrrec En una entrevista pocs dies abans de prendre possessió Novell va dir una frase que ara apareix com a reveladora: "Miri, soc així., i això em pot portar algun problema?". Novell va renunciar acollint-se a l'article del Dret Canònic que parla de motius de salut o altres causes greus. Un cop acceptada la renúncia com a bisbe ara. És possible que aquest dilluns el bisbat de Solsona, ara administrat des de Vic,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor