Així funciona la coordinació al Govern per evitar les turbulències del passat

Cada dimarts, reunió entre Aragonès, Puigneró i Vilagrà

"Hi ha més soroll a fora que a dins"

El 27 de maig, pocs dies després d'aterrar a Palau,va reunir els secretaris generals de tots els departaments al Pati dels Tarongers. Va ser una trobada breu, a peu dret. "Hem de fugir dels. Hem de treballar en grup", els va traslladar. Aquest dissabte, en una trobada amb consellers i alts càrrecs a la Vall d'en Bas , ha reiterat el mateix missatge. Les decisions, els ha dit, s'han de prendre de manera més "coordinada", més "cooperativa", emmarcades dins d'una. Un dels objectius d'Aragonès -i, per extensió, de tots els protagonistes que van acabar signant l'acord de legislatura entreen temps de descompte- és esquivar les turbulències d'etapes anteriors i minimitzar les discrepàncies. O que, si existeixen, es canalitzin de manera menys descarnada a l'esfera pública.És en aquest sentit que ja s'han posat en marxa, segons diverses fonts consultades per, tres dels mecanismes de coordinació estipulats en l'entesa signada pel president de la Generalitat i per, secretari general de Junts, a finals de maig. Es tracta de l'equip de coordinació parlamentària (ECP), l'equip de coordinació governamental (ECG) i també lesentre els membres de l'executiu, que s'han estrenat aquest dissabte a la Garrotxa. Un dels punts claus de la coordinació, que és el grup encarregat de la-baula feble, per conflictiva, en les dues últimes legislatures-, encara no s'ha reunit cap vegada.Els noms que integren els equips són vells coneguts, tot i que també hi ha hagut incorporacions respecte etapes anteriors. Al Parlament, per exemple, la coordinació pivota sobre les figures deen el cas dels republicans, mentre que per la part de Junts els protagonistes són. Serret i Sales són noves en cites com aquesta, mentre que Jové, Vilalta, Batet i Rius han compartit hores de negociació al llarg dels últims anys. Tots ells, amb l'excepció de Batet, van integrar les delegacions destinades a arribar a un acord de Govern que finalmentAragonès i Sànchez.El secretari general de Junts és una cara habitual en les reunions de coordinació que afecten l'activitat governamental, segons les fonts consultades. També té, amb qui va dissenyar l'estructura de l'executiu i també va perfilar els noms que l'integrarien, marcats per la renovació respecte les dues anteriors legislatures. No és estrany que es truquin per desbloquejar qüestions urgents o per resoldre problemes sobrevinguts, com quan hi va haver la polèmica per la posada en marxa de l'ús de recursos públics per les fiances davant del Tribunal de Comptes En la coordinació de l'executiu també hi té presènciacom a director de l'oficina del president i, a banda, encarregat de liderar la branca comunicativa del Govern. Per la banda de Junts hi ha una figura que ha anat guanyant pes intern. Es tracta de, secretari general de la Vicepresidència i, per tant, mà dreta de. Participa en les trobades de coordinació i, a banda, també juga un paper rellevant en la interlocució amb l'Estat, com demostra la seva presència en ladel 2 d'agost. També serà una veu de referència en el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, sobre el qual el Govern ha tancat files Mecanismes pactats a banda, també s'han posat en marxaper greixar la coordinació dins l'executiu. La primera és al més alt nivell i se celebra cada dimarts abans de la trobada del Govern. La protagonitzen Aragonès, Puigneró i també la consellera de la Presidència,. A banda, segons relaten fonts governamentals, sovint també es produeix unaentre tots els consellers abans que arrenqui el consell executiu. "En les primeres setmanes ha anat bé per anar-nos coneixent més", sosté un dels coneixedors de les trobades.Els dimarts també se celebra una trobada fixada entre Font, secretari general de la Vicepresidència, i, secretària general de Presidència. Aquests tipus de reunions ja eren habituals en anteriors legislatures. Quanera president iocupava la vicepresidència en l'etapa del referèndum, els i interlocutors del sottogoverno erenper la part de Convergència -i després del PDECat- i, número dos a Vicepresidència. Puigdemont i Junqueras també van mirar de travar una relació personal, sopars amb les parelles inclosos, però no va fructificar. De moment, Aragonès i Puigneróde compartir Govern de coalició.Aquesta voluntat de coordinació no ha eliminat el-polític i mediàtic- que acompanya els dos partits des de fa pràcticament una dècada. Episodis com el de la negativa de Puigneró a liderar la representació del Govern en el sopar del Cercle d'Economia amb el rei, les fiances del Tribunal de Comptes i l'ampliació de l'aeroport -les versions, després que transcendís el primer esborrany d' no eren coincidents en funció de qui era l'interlocutor- han generat friccions, però res irresoluble., assenyala una veu amb experiència en diverses etapes. Traducció: el Govern intenta aïllar-se del xoc entre partits.La propera etapa de l'executiu serà presentar el grup promotor de l', i després triar els membres de la part catalana de la taula de diàleg. Aragonès vol arribar a la mesa amb una posició comuna entre els socis i que les discrepàncies es vegin minimitzades si l'Estat continua enrocat. Puigneró segur que s'asseurà a la mesa -també es valoren els noms de- i encara s'està adaptant al paper de líder de Junts dins l'executiu. I ho fa en un context en què, independent promogut per Jordi Sànchez, s'ha guanyat el respecte dels seus companys amb les primeres decisions al capdavant d'. Un departament des del qual, se sorprenen fins i tot a Junts,

